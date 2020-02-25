سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطاع البنوك التجارية يدفع بورصة البحرين للارتفاع هامشياً بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:21 م
قطاع البنوك التجارية يدفع بورصة البحرين للارتفاع هامشياً بجلسة منتصف الأسبوع بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع هامشياً بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم بقيمة 507.3 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.36% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.47%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.19%.
 
كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 4.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
 
وفى سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن وقف التداول على أسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة مؤقتا، وذلك حتى استلام إعلان توصية الأرباح.
 
وأعلنت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى عام 2019، وبلغ صافى الربح 3.1 مليون مليون دينار بحرينى مقابل 3.3 مليون دينار بحرينى، وبلغ العائد على السهم 155 فلس مقابل 168 فلس.
 
فيما أعلنت مجموعة بى أم أم آى، عن تحقيق صافى أرباح عائدة إلى المساهمين بلغت 9.2 مليون دينار بحرينى خلال عام 2019 مقابل 8.4 مليون دينار بحرينى في عام 2018 بنسبة نمو 9.5%، كما نجحت المجموعة في رفع العائد على السهم من 61 فلساً عام 2018 إلى 65 فلساً عام 2019.
 
وبلغ مجموعة الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 10.6 مليون دينار بحرينى عام 2019 مقارنة مع 7.3 مليون دينار بحرينى عام 2018 بنسبة نمو 45%.
 
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة