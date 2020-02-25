قطاع البنوك التجارية يدفع بورصة البحرين للارتفاع هامشياً بجلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للارتفاع هامشياً بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.44 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.2 مليون سهم بقيمة 507.3 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.36% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.47%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.19%.

كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 4.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن وقف التداول على أسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة مؤقتا، وذلك حتى استلام إعلان توصية الأرباح.

وأعلنت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى عام 2019، وبلغ صافى الربح 3.1 مليون مليون دينار بحرينى مقابل 3.3 مليون دينار بحرينى، وبلغ العائد على السهم 155 فلس مقابل 168 فلس.

فيما أعلنت مجموعة بى أم أم آى، عن تحقيق صافى أرباح عائدة إلى المساهمين بلغت 9.2 مليون دينار بحرينى خلال عام 2019 مقابل 8.4 مليون دينار بحرينى في عام 2018 بنسبة نمو 9.5%، كما نجحت المجموعة في رفع العائد على السهم من 61 فلساً عام 2018 إلى 65 فلساً عام 2019.

وبلغ مجموعة الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 10.6 مليون دينار بحرينى عام 2019 مقارنة مع 7.3 مليون دينار بحرينى عام 2018 بنسبة نمو 45%.