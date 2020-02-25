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فيديو.. وزير البترول يعلن تفاصيل أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:14 ص
فيديو.. وزير البترول يعلن تفاصيل أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم عن أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب رقم 1لسنة 2020، حيث أشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن أن المزايدة تضم عدة قطاعات، أبعاد القطاع الواحد1/8درجة ×1/8، حيث تتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي 170 كم مربع، تحت نظام الاتاوة والضرائب ونسبة مشاركة المجانية.
 
 
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه على الشركات الراغبة بعروض تلك المزايدة طبقا للشروط والأحكام والإجراءات المعلنة التقدم للمشاركة بالمزايدة، لافتا إلى أن المزايدة ستبدأ اعتبار من منتصف مارس المقبل حتي منتصف يوليو المقبل، كما أن المزايدة مستمرة بعد هذا التاريخ كل 4 أشهر.
 
كانت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.
 
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.
 
وأشارت المصادر، إلى أن نظام المزايدة الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى سيتم طرحها سيتم تجديدها كل 3 أشهر حتى تتيح الفرصة للشركات العالمية للمشاركة بها، موضحة أن نظام المزايدة سيعتمد على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار، كما ستتضمن حصة مجانية للحكومة.
 
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.

مزايدة الذهب

المزايدة العالمية للبحث عن الذهب

الصحراء الشرقية

طارق الملا

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