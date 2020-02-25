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فيديو.. سيولة مرورية بنفق وشارع الهرم فى الاتجاهين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:54 ص
فيديو.. سيولة مرورية بنفق وشارع الهرم فى الاتجاهين سيولة مرورية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهد نفق الهرم سيولة مرورية في الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة الطريق ومنع ظهور أى كثافات بالشوارع، حيث شهد شارع الهرم فى الاتجاهين سيولة مرورية، وانتظمت حركة السير بشوارع الدقى وبمحيط جامعة القاهرة، فيما يقوم رجال المحليات بشفط تجمعات المياه من بعض الإمكان بشارع الجامعة وطلعة كوبرى أكتوبر في الاتجاه القادم من المهندسين لوسط البلد ناحية شارع نوال.

كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، انتظاما بحركة المرور، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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