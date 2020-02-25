فيديو .. العالم يودع حسنى مبارك.. تاريخ لا ينكره منصف

تصدرت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عناوين ومانشيتات الصحف والإعلام الدولى، ونعاه العديد من قادة ورؤساء العالم.

وبعبارات متزنة ودعت الصحافة العالمية مبارك، الذى توفى ظهر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.. فما بين سجل عسكرى حافل بمقدمته نصر أكتوبر، وما بين التسبب في ركود بالحياة السياسية المصرية يمتلك الرئيس الراحل حسنى مبارك تاريخاً لا ينكره منصف، ودوراً محوراً فى ملفات عدة لا يغفله من يريد الحياد.

دولة الإمارات

مبارك صاحب المواقف الوطنية والتاريخية ، وتنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاته

أمير الكويت

برقية عزاء فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

لبنان

سعد الحريرى: مبارك علامة مضيئة من علامات التضامن العربى

هيئة الإذاعة البريطانية BBC

رجل الحرب والسلام

مبارك رجل عسكرى التزم بالسلام

وقاد مصر لدور رائد في القضية الفلسطينية

MIRROR البريطانية

مبارك حكم دولة ذات ثقل ونفوذ لمدة 30 عام

ورحل بعد براءة أبنائه من قضية "البورصة"

CNN الأمريكية

رحيل مبارك "الرجل القوى"

واجه الجماعات المتطرفة بقبضة حديدية

ونجا من عمليات اغتيال خلال فترة حكمه

CNBC الأمريكية

مبارك كان معارضا قويا للتطرف

نيويورك تايمز

مبارك قاهر الاغتيالات ومحارب شرس للاغتيالات