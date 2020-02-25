فريق من الصحة العالمية يصل لإيطاليا بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشف موقع "CNN" الاخبارى، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أكثر من 80 ألف شخص وسط مخاوف من الوباء، يوجد فى إيطاليا أكبر عدد من فيروس كورونا خارج آسيا، حيث يوجد بها أكثر من 215 حالة و7 وفيات.

وقال موقع (CNN) استمر تفشي العديد من حالات انتشار الفيروس التاجى الجديد خارج البر الرئيسى للصين، حيث يحذر الخبراء من أننا قد نقترب من مستويات الوباء.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية وصل إلى إيطاليا مساء الاثنين "لدعم السلطات الإيطالية فى فهم الموقف"، سيكون تركيز الفريق على "الحد من انتقال العدوى من إنسان لآخر" بعد الارتفاع السريع فى الحالات، أصيب 272 شخصًا على الأقل بالفيروس، وتوفي 7 أشخاص في الدولة الأوروبية الجنوبية.



فيروس كورونا فى ايطاليا

فى كوريا الجنوبية، تم تأكيد أكثر من 970 حالة، لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، وانتشر الفيروس في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن أسوأ تفشٍ ما زال في مدينة دايجو الجنوبية.

أعلنت السلطات الصينية عن تأجيل المؤتمر الوطني لنواب الشعب، وهي خطوة غير مسبوقة من قبل ، ويأتي ذلك بعد أن حذر الرئيس شي جين بينج يوم الأحد من أن فيروس كورونا الجديد هو أسوأ أزمة صحية عامة تواجه البلاد منذ تأسيسها.

فى نهاية يوم الاثنين، سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية 77.658 حالة فى البر الرئيسى، و2663 حالة وفاة، تسبب فيروس كورونا الجديد في إصابة 80.067 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 2700 شخص.