فاروس يتوقع تحقيق شركة "راميدا" هامش مجمل الأرباح 50% في 2020

كتب هانى الحوتى

قال بنك الاستثمار فاروس، إن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية-راميدا، إن أداء الشركة تأثر سلبياً فى عام 2019، بكافة عمليات التوسع والتجديدات التى أجرتها الشركة فى العاميين الماضيين، وانتهت الآن هذه الأعمال كافة، وصارت المنشآت المجددة تعمل بمعدلات استخدام نسبتها 34% وذلك عبر 20 خطًا إنتاجيًا، كما أصبحت الشركة على استعداد لتلبية احتياجات الإنتاج الداخلي، فضلا عن إبرام عقود تصنيع للغير جديدة.

وتوقع فاروس، في تقرير بحثى، أن تحافظ راميدا على مستوياتها المتميزة لنمو الإيرادات بمعدل سنوى مركب نسبته 23% خلال فترة التوقعات، كما توقع أن تزداد حصتها السوقية إلى 1.6% بنهاية عام 2023، كما توقع أن تسجل الهوامش مستويات إيجابية نتيجة طرح منتجات جديدة، والاعتماد على رفع الطاقة الإنتاجية الذى يأتى جانبًا إلى جنب تحسن ديناميكيات السوق، وطرح الحكومة لبرامج توعية صحية.

كما توقع أن تتعافى مستويات هوامش مجمل الأرباح لتسجل 50% فى عام 2020، و52% فى عام 2024، مع ذلك، لا بد أن يأتى نمو الإيرادات والهوامش مصحوبًا بزيادة مستويات الكفاءة، وقصر دورة تحويل النقد، مع التركيز الكبير على عملية خلق قيمة مضافة فى كل ما هو مقدم.

وحدد فاروس، القيمة العادلة لسهم راميدا بقيمة 5.50 جنيه للسهم، وتوصية بزيادة الأوزان النسبية، وبإمكانية زيادة التقييم بنسبة 16.8%، تعد الشركة من أسرع الكيانات نموًا فى قطاع شركات الأدوية المصري، حيث إن معدلات النمو السنوية المركبة لمستويات الإيرادات بلغت 43% فى الفترة من 2016 إلى 2018، مقارنة مع معدل نمو سنوى مركب للسوق نسبته 27% فى ذات الفترة الزمنية، وتمكنت الشركة من الحفاظ على حصتها السوقية البالغة 1.0% فى الثلاث سنوات الأخيرة فى سوق مجزأ بين عدد من الشركات، مقارنة مع 0.5% فى عام 2010، وبذلك، حجزت لنفسها مقعدًا وسط أكبر 25 مصنعًا للدواء فى مصر بشكل عام.

ويعتمد نموذج نمو الإيرادات على الطرح الناجح لمركبات دوائية جديدة، سواء مستوردة من الخارج أو المعدة محليًا، يبلغ عدد المركبات قيد التسويق 71، مما يجعل محفظتها تتكون من 105 منتج، وتمتلك الشركة 118 مركب مستخدم فى صناعات العقاقير الطبية أى ما يعادل 1.7 مرة من المركبات قيد التسويق حالياً.

ويبلغ مضاعف الربحية لسهم راميدا 19.5 مرة لعام 2020، بينما قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك تبلغ 10.0 مرة، وهذه المضاعفات تعادل معدلات الأسهم المناظرة فى السوق الناشئة التى يبلغ متوسطها 19.5 مرة لمضاعف الربحية، 12.6 مرة لقيمة المنشأة إلى لأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.