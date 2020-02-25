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غموض بعد تجدد شائعات وفاة مبارك.. وعائلته لم تصدر بيانا حتى الآن

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:12 م
غموض بعد تجدد شائعات وفاة مبارك.. وعائلته لم تصدر بيانا حتى الآن مبارك ونجله علاء-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تجددت الشائعات مرة أخرى حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خاصة مع تدهور حالته الصحية، ودخوله العناية المركزة، حيث انتشرت شائعة وفاته على مواقع وجروبات التواصل والواتس الخاصة بالمقربين من العائلة، وهو ما عزز من صحة الشائعة.

والتزمت عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الصمت تجاه ما يتردد من شائعات، حيث لم يصدر من جانبهم أى بيانات تؤكد أو تنفى تلك الشائعات، ولم يعلق علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع توتير سواء بالتأكيد أو النفي.

 يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلا: "مازال في العناية.. يارب".

 


وفاة الرئيس الأسبق

وفاة حسنى مبارك

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حسنى مبارك

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