عودة الحياة لطبيعتها بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول

شمال سيناء - محمد حسين

قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الحياة عادت لطبيعتها فى مناطق مركز نخل بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول، مضيفا أنه جارى فتح طريق يربط وسط سيناء بمدينة العريش، وتم التغلب على أعطال فى شبكة الكهرباء، وغادرت الأسر التى تم إيوائها بمدرسة منطقة أبو صوان المدرسة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الأمطار توقف هطولها، ولاتزال مسارات الوديان تجرى بها المياه ولم يتم الإبلاغ بأى اضرار.

وقال إن غرفة عمليات مجلس مدينة نخل تتابع الموقف ويتواجد كل أعضاء جهاز تنفيذى مدينة نخل فى مواقع السيول للوقوف على احتياجات الأهالى بعد الانتهاء من توزيع الإعانات العاجلة.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تشهد عدد من التجمعات بمنطقة وسط سيناء سيول ضعيفة، نتيجة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التى هطلت علي أجزاء كبيرة من مناطق وسط سيناء خلال الساعات الماضية.