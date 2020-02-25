عودة الحياة لطبيعتها بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول

قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن الحياة عادت لطبيعتها فى مناطق مركز نخل بوسط سيناء بعد موجة أمطار وسيول، مضيفا أنه جارى فتح طريق يربط وسط سيناء بمدينة العريش، وتم التغلب على أعطال فى شبكة الكهرباء، وغادرت الأسر التى تم إيوائها بمدرسة منطقة أبو صوان المدرسة بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأشار إلى أن الأمطار توقف هطولها، ولاتزال مسارات الوديان تجرى بها المياه ولم يتم الإبلاغ بأى اضرار.
وقال إن غرفة عمليات مجلس مدينة نخل تتابع الموقف ويتواجد كل أعضاء جهاز تنفيذى مدينة نخل فى مواقع السيول للوقوف على احتياجات الأهالى بعد الانتهاء من توزيع الإعانات العاجلة.
وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت اليوم الثلاثاء، أنه تشهد عدد من التجمعات بمنطقة وسط سيناء سيول ضعيفة، نتيجة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التى هطلت علي أجزاء كبيرة من مناطق وسط سيناء خلال الساعات الماضية.
وأوضح بيان المحافظة، أن السيول ضعيفة فى مناطق الكنتلا والتمد وصدر الحيطان وأبو صوان ووادي الحاج والتمد والحمة والمشبه، حيث نجحت الأعمال الصناعية والسدود التى تم إنشائها في حجز مياه السيول، التى لم تؤثر على حركة المرور على الطرق الرئيسية فى المنطقة.
أضاف فرج، أن عدد من الأسر التى تقطن فى منطقة أبو صوان تضررت نتيجة السيول، حيث تم نقلهم إلى مدرسة أبو صوان للايواء، ثم عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى.
من جانبه، قال أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن محافظة شمال سيناء رفعت درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية والأمطار.
وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.
وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة تتابع تطورات الظروف الجوية علي مدار الساعة، حيث أن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية لمجابهة أة موقف طارئ.
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