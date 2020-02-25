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عميد "طب طنطا": تطبيق التحول الرقمى فى الامتحانات والتصحيح

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:11 ص
عميد "طب طنطا": تطبيق التحول الرقمى فى الامتحانات والتصحيح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور أحمد غنيم ،  عميد كلية الطب بجامعة طنطا اليوم، إجراء أول امتحان إلكتروني لطلاب الفصل الدراسي السادس بالبرنامج الدولى بنظام الساعات المعتمدة للحصول على بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات ، والبالغ عددهم 49 طالب ما بين مصريين ووافدين .
 
وأكد عميد طب طنطا حرص الكلية علي تطبيق التحول الرقمي الكامل في ضوء توجيهات رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع بالتطبيق الفعلي للاختبارات الإلكترونية الموحدة، وتبنى كافة السياسات والمعايير الأكاديمية وفق خطة تطوير التعليم الجامعي تماشيا مع رؤية مصر 2030 ، للاستفادة من التكنولوجيا ودمجها في نظامها التعليم.
 
وأضاف "غنيم" ، أن الكلية تعد أولى الكليات في تطبيق الاختبارات الإلكترونية إيمانا بأهميتها في مواكبة التعليم الدولي، وتوحيد آليات تقييم طلاب الجامعة في التحصيل العلمي بمختلف الجامعات المصرية، حفاظا على المساواة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.
 
من جانبه ، توجه عميد الكلية بالشكر إلى الدكتور محمد جابر المنسق الأكاديمي للبرنامج ، والدكتورة عزة أبو ريه نائب المنسق الأكاديمي للبرنامج ، ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدراسات العليا والبحوث، وشؤون خدمة المجتمع لتسهيل كافة الامور اللوجستية اللازمة لإتمام التجربة بنجاح ، كما تقدم بالشكر للدكتورة ايمان حسبى منسقة التعليم الالكترونى بالبرنامج وجميع طاقم المهندسين بالكلية، والدكتورة فريال القلاه رئيس قسم طب المناطق الحارة ومنسق موديول infectious disease على دعمها لنجاح التجربة، وكافة العاملين بالبرنامج لجهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب .
علي الجانب الاخر عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة طنطا ، اليوم ، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة، والذي تناول عرض موقع الخريجين والتوظيف، والتوجيه بضرورة استكمال قاعدة بيانات الملتقيات التوظيفية للكليات، وكذلك النظر في اقتراح عمل خطة عمل موحدة لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وأشار الدكتور عماد عتمان ، ان الاجتماع ناقش كتاب وزارة التعليم العالى بشأن اقامة معارض للصناعات والمنتجات التى تنفذها القوات المسلحة، وكذلك كتاب كلية الطب بشأن حالات التسمم بالألومنيوم فوسفيد (حبة الغلة)، بالإضافة الي إحاطة المجلس علماً بكتاب الهيئة العامة للاستعلامات بشأن الخطة المقترح تنفيذها خلال الترم الدراسى الثاني 2020، الي جانب نشرات التوعية عن فيروس كورونا الصادرة عن قطاع شئون خدمة المجتمع جامعة أســـــــوان، والمواهب التى تم اكتشافها خـــــــلال قافلة دلبشان بكفر الزيات.
 
كما التقي نائب رئيس الجامعة بمدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار محمد ابو النبايل، بحضور وكلاء الكليات المعنية بالمشاركة في المشروع القومي لمحو الامية داخل محافظة الغربية وعددها 7 كليات.
كما شهد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، اليوم، نهائي كرة السلة بين كليتي الهندسة والتربية الرياضية في المباراة التي أقيمت بملاعب كلية التجارة.
 
وقد فازت كلية الهندسة بالمباراة النهائية ، وأكد نائبًا رئيس الجامعة علي توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بمتابعة النشاط الرياضي في مختلف كليات الجامعة، وذلك في إطار خطة جامعة طنطا للاهتمام بكافة الأنشطة الطلابية.
 
 
 
 

 


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