طقس الخليج اليوم.. رياح خفيفة بالإمارات.. بارد فى السعودية

تشهد دول الخليج حالة من الطقس غير المستقر اليوم الثلاثاء، حيث تشهد الإمارات رياح خفيفة، بينما تشهد السعودية أمطار رعدية.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

السعودية

يتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم وحفر الباطن والقيصومة . بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض .كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدى الى شبه انعدام فى الرؤية الافقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم، الرياض ،الشرقية ،كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، تبوك.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين أن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون دافئاً مع كميات متفاوتة من السحب، وتصاعد الأتربة في بعض المناطق عند المساء.

الرياح: جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة، وتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً عند المساء.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 25%.

شروق الشمس في تمام الساعة 6:05 صباحاً والغروب عن الساعة 5:36 مساء.