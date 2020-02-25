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طب بنها تستعد لإطلاق "حملة فيرس c" بالمجان

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:18 م
طب بنها تستعد لإطلاق "حملة فيرس c" بالمجان مجلس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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بدأت  كلية طب بنها في المشاركة في تنظيم حملة لعلاج حالات فيروس "c" بالمجان، وذلك برعاية ورئاسة الدكتور مصطفى القاضي "عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها"، وبإشراف قسم الكبد والجهاز الهضمي بطب بنها بجامعة بنها 

وفي هذا السياق اجرى اليوم الدكتور مصطفى القاضي اجتماعًا مع منسقي الحملة الدكتور مجدي عبد المقصود "أستاذ الكبد بطب بنها" وا.حسام أمين "أستاذ الكبد بطب بنها" والدكتورحاتم سمير "أستاذ الكبد بطب بنها" ، وذلك لوضع آليات العمل وخطة التنفيذ وستشمل جميع المواطنيين علي مستوى المحافظة

ويذكر أنه سيتم التعاون في الحملة مع معمل قسم الكمياء بكلية طب بنها الدكتور  عوض العبد  والدكتورة آمال إدريس وذلك لعمل كافة التحاليل اللازمة لمرضى فيرس c بالمجان، كما سيتم صرف كافة الأدوية للمرضى من صيدلية المستشفى وذلك بإشراف  الدكتورة سوزان الدالي.

ومن جهته أكد "الدكتورمصطفى القاضي" على أن كلية طب بنها ستضمن لحملة فيرستوفير كافة ما يحتاجه المريض بالكامل منذ  بداية مرحلة الكشف عليه من أساتذة متخصصين وعمل التحاليل اللازمة و صرف الأدوية اللازمة لعلاجه مشيرا إلي أن تلك المشاركة تأتي في أطار مشاركات جامعة بنها الفعالة في كافة الأنشطة التوعوية والحملات الصحية وبرعاية قيادتها رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد،كما أنه سيتم التنسيق مع خدمة المجتمع بجامعه بنها للمساهمه معهم بحملات فيرس سى والتي ستجوب القري والنجوع وجميع مناطق محافظة القليوبية

وأوضح الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها أن الحملة ستشمل جميع المرضي المترددين علي مستشفي بنها الجامعي وسيتم عمل تحليل فيروس سى مجانا ومن يثبت اصابتة بالمرض سيتم توفير له العلاج المناسب له دون أي تكلفة 

 

 


اخبار مصر

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القليوبية

طب بنها

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