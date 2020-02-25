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ضبط 3 طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة فى العبور بالقليوبية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:46 ص
ضبط 3 طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة فى العبور بالقليوبية أسماك - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية أكثر من 3 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى بثلاجة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية قبل ترويجها بالأسواق تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور لحيازته 3,200 طن "أسماك مُجمدة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع للمواطنين ،تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام .

كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته 500 كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات كبدة، مفروح لحوم، رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط أمين عهده فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيارتة 8.916 طن سلع تموينية "فول" غير صالح للاستهلاك الآدامى بهدف ترويجية للمواطنيين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط أمين عهدة فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 8,916 طن سلع تموينية "فول" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها "سوس" معرضاً حياة المواطنين للخطر، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


اخبار مصر

تموين

القليوبية

اسماك فاسدة

العبور

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