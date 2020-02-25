سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مسئول محطة وقود استولى على بنزين مدعم بقيمة نصف مليون جنيه

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:48 م
ضبط مسئول محطة وقود استولى على بنزين مدعم بقيمة نصف مليون جنيه محطة وقود - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
 
أثمرت الجهود عن ضبط (1003) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتصنيع (3) طن (مقطعات دواجن "بانيه دجاج") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وكذا (1,473) طن "مايونيز" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
 
وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الأطعمة تابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإدخال كميات من السلع الغذائية (7,150) طن (زيت طعام- عدس- بصل- توابل) معبأة داخل براميل وأجولة وعبوات كمستلزمات إنتاج لإعدادها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور غير صالحة للإستهلاك الآدمى مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائه على (722,543) ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً بدون وجه حق.
 
ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن إدارة محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لتجميعه وتصرفه فى (75,400) لتر (سولار وبنزين "80، 92") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية (509,325) ألف جنيهاً لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

بنزين

خبز

الدعم

اموال الدعم

حملات تموينية

رقابة

الاسواق

مخالفات تموينية

الداخية

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة