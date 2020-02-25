ضبط مسئول محطة وقود استولى على بنزين مدعم بقيمة نصف مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أثمرت الجهود عن ضبط (1003) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتصنيع (3) طن (مقطعات دواجن "بانيه دجاج") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وكذا (1,473) طن "مايونيز" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الأطعمة تابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإدخال كميات من السلع الغذائية (7,150) طن (زيت طعام- عدس- بصل- توابل) معبأة داخل براميل وأجولة وعبوات كمستلزمات إنتاج لإعدادها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور غير صالحة للإستهلاك الآدمى مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائه على (722,543) ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً بدون وجه حق.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن إدارة محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لتجميعه وتصرفه فى (75,400) لتر (سولار وبنزين "80، 92") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية (509,325) ألف جنيهاً لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.