ضبط عاطلين هتكا عرض طفل فى منطقة زراعية نائية بكوم أمبو

ألقت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم، الثلاثاء، القبض على عاطلين اثنين اعتدوا جنسيا على طفل صغير عمره 8 سنوات بعد أن استدرجوه إلى منطقة نائية وسط الزراعات واعتدا عليه جنسيا فى المنطقة، وحررت أسرة الطفل محضرا بمركز الشرطة بعد الاستدلال على المتهمين.

وكان بلاغا وصلا إلي العميد محمود مرعي، مأمور مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، يفيد بتعرض الطفل "إسلام .م" 8 سنوات للاعتداء الجنسي من قبل عاطلين، وانتقل إلي مكان البلاغ الرائد كريم ابو العباس رئيس مباحث وحدة مركز شرطة كوم أمبو، حيث تمكن من القبض علي العاطلين وهم "ص،ع" و" ا.م " كلاهما 17 سنة، وبالتحرى تبين أن العاطلين قامت لاستدراج الطفل إلي منطقة زراعات بمنطقة ابو سلاسل وأعتدوا علية جنسيا، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وفى سياق متصل، تمكن رجال الجمارك جمارك أسوان برئاسة أحمد جعفر وإدارة مكافحة التهرب الجمركي بأسوان ومباحث التموين بأسوان برئاسة المقدم إسلام ياسين من ضبط كمية كبيرة من أدوات التجميل أسوان.

وبناء على معلومات سرية توافرت لمحمد رزق أحمد رئيس قسم أمن جمارك أسوان وأم كلثوم إبراهيم مدير إدارة أمن المعلومات والبيانات وسحر حسن مدير عام أمن المعلومات مفادها وجود بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تم تهريبها عبر الدروب الجبلية بوادى العلاقى بأسوان طرف المدعو و . م . ص المقيم بأسوان .

وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد مصطفى عثمان مدير إدارة أمن جمارك أسوان ومحمد رزق أحمد رئيس قسم أمن جمارك أسوان ومرسي مصطفى مدير إدارة أمن المؤتمرات والإجتماعات ومحمد عبدالعليم مدير إدارة الوارد بجمارك أسوان إدارة مكافحة التهرب الجمركى بأسوان ومحمد إسماعيل وعمر مصطفى وهاشم محمد ومحمد جمال وقوة من مباحث تموين أسوان .

وتم الذهاب للمكان المحدد بمدينة أسوان وحيث تم ضبط كمية كبيرة من أدوات التجميل عبارة عن 48900 قلم أحمر شفاه و 57216 قلم تحديد و 2400 ماسكرة منشأ أجنبى غير خالص الضرائب والرسوم الجمركية، وقدرت القيمة للأغراض الجمركية ب مليون و 485 ألف و 900 جنيه، وبلغت الغرامات والتعويضات المستحقة 2 مليون و 971 ألف و 800 جنيه، وتم تحرير محضر الضبط رقم 2 لسنة 2020 مكافحة تهرب جمركي وحرره حمزة فهيم.