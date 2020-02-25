صور.. محافظ دمياط تسلم الصيادين العائدين من اليمن تعويضات مالية

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصيادين العائدين من اليمن وسلمتهم تعويضات مالية وذلك فى إطار التزام الدولة برعاية أبنائها تمكنت محافظة دمياط من توفير مبلغ مالى مناسب من خلال جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي لكل أسرة من أسر الصيادين الذين عادوا إلى أرض الوطن مؤخراً بعد إنهاء أزمة احتجازهم باليمن، حيث جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بهم اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي والعميد أحمد على ممثل جمعية الأورمان.

ورحبت المحافظ بهم مجدداً بديوان عام المحافظة، كما عقدت معهم مناقشات موسعة حول الوضع الحالى لهم منوهة الى أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات استخراج أوراقهم الرسمية من بطاقات رقم قومى وجوازات سفر وتراخيص العمل و هو ماسبق الالتزام به خلال استقبالهم مطلع هذا الشهر، مضيفة أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزه المختلفة تسعى جاهدة إلى تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التى تواجه الصيادين وحثهم على تطبيق معايير الأمن والسلامة البحرية للسيطرة على أى أزمة قد يتعرضوا لها.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها الشديد لجهود رئيس الجمهورية المبذولة لرعاية المصريين فى الداخل والخارج وحرصه على إنهاء تلك الأزمة ، مؤكدة أيضاً تقدير أبناء المحافظة لتلك الجهود والذى بدا مؤخراً فى حرص الدولة على إنهاء تلك الأزمة وكذلك إجلاء المصريين في دولة الصين بعد تفشى مرض كورونا كما توجهت المحافظ بالشكر الجزيل إلى جمعية الأورمان على تعاونها الدائم ودعمها لأبناء المحافظة .

وأكدت الدكتورة منال عوض انه تم التواصل مع الجهات المعنية لدراسه تلك المشكلات و تقديم حلول عاجلة لها، حيث أعرب الصيادين عن سعادتهم لاستجابتها لمطالبهم وسعيها الدائم لتذليل كافة العقبات التى تواجههم .