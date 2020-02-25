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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية برأس سدر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:27 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية برأس سدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم مشروعات تنموية وخدمية بمدينة رأس سدر في اطار الجولات التفقدية علي أرض الواقع وحل مشكلات المواطنين، حيث التقى عدد من مشايخ وعواقل المدينة للتعرف علي مشكلاتهم ووعد المحافظ بحلها كما صدق المحافظ علي إنشاء طريق داخلي بطول 3 كم وزيادة عمل الائمة والدعاة وعمل الصيانة اللازمة للمساجد.

رافق المحافظ خلال الجولة على حماده رئيس مدينة رأس سدر واللواء محمود عيس مستشار المفوض المشروعات القومية والعميد سامح متولي نائب رئيس المدينة ومشايخ القبائل والجهاز التنفيذي لمحافظة.

كما تفقد المحافظ اللمسات النهائية لوحدة مرور رأس سدر تمهيدا لافتتاحها في أعياد المحافظة وتفقد حديقة الطفل وعمليات التطوير بها وتفقد أيضا الأعمال الإنشائية لمحطة مياه رأس سدر والتي تم تنفيذ مايقرب من 60 بالمائة من إنشائها.

كما أشاد المحافظ بالجهاز التنفيذي بالمدينة لدورهم في متابعة تنفيذ المشروعات وعلى رأسهم على حماده رئيس مدينة رأس سدر، كما تفقد المحافظ أعمال وحده المرور الجديده برأس سدر خدمة أهالي المدينة والتى سيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة 30 مارس.

كما تفقد أعمال الجدارية وحديقة الطفل التى يتم إنشاؤها معبره عن تاريخ المدينة التى قام رجال الأعمال بإهداءها للمحافظة وسيتم افتتاحها في أعياد المحافظة، وأمر المحافظ بإنشاء شارع 306 شارع مصر داخل الحديقة، وتفقد أعمال محطة تحلية المياه البحر برأس سدر بسعة 30 ألف متر مكعب في اليوم تنفيذ الهيئة الهندسية القوات المسلحة.

كما تفقد اللواء خالد فودة الأعمال الإنشائية بجامعة الملك سلمان ومتابعة التنفيذ طبقا للمعدلات الزمنية الموضوعة واطمأن علي سير العمل بالجامعة كما تفقد المراحل النهائية لمصنع الرخام تحت الإنشاء والذي يعتبر بمثابة تنمية حقيقية للمدينة والاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها جنوب سيناء.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكافة العاملين في مختلف المواقع الإنشائية على تفانيهم في الأعمال رغم الظروف الجوية الصعبة التى تمر بها جنوب سيناء من أمطار على مدن المحافظة.

 

 

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