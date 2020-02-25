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صور.. محافظ الفيوم يوجه بإعداد مقايسة تقديرية لتطوير المسرح

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:14 م
صور.. محافظ الفيوم يوجه بإعداد مقايسة تقديرية لتطوير المسرح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى زيارة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة العميد محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بالفيوم، والمقدم محمد صلاح عضو الهيئة بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة الفيوم، لمتابعة آداء العاملين بالمركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، والتعرف على المعوقات التى قد تواجه العمل لتذليلها، وذلك للوصول بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول، مشيراً أن المحافظ تحدث مع المواطنين المتواجدين بالمركز حول مستوى الخدمات المقدمة لهم وآرائهم فيها.

كما استمع المحافظ لأحد الموظفين بالمركز لشرحٍ عن آليات العمل والاحتياجات المطلوبة، موجهاً بحسن التعامل مع المواطنين المترددين على المركز، وإنهاء الخدمات المقدمة لهم فى أسرع وقتٍ ممكن.

وأضاف "التوني" أن الزيارة شملت أيضاً تفقد المسرح، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد مقايسة تقديرية لتطوير المسرح لاستغلاله الاستغلال الأمثل فى الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وعقد المحافظ اجتماعاً مع رئيس المدينة ومدير الأملاك، تم خلاله مناقشة عدداً من الملفات الهامة ومنها تقنين أراضى الدولة، وكذا صيانة وتمهيد الطرق والإنارة والنظافة العامة وتجميل الشوارع والميادين، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتاً أن المحافظ أكد على ضرورة الارتقاء بمستوى كافة الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين فى إطار القانون.

ولفت المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم، كان قد تفقد صباح اليوم، مستشفى الفيوم الجامعي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، حيث تفقد أقسام الإستقبال، والعظام، والطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وحسن معاملة المرضى، والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

 

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محافظة الفيوم

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مسرح الفيوم

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