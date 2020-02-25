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صور.. مؤيدو قانون الجنسية الجديد فى الهند يعتدون على المعارضين بالسحل والضرب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:02 ص
صور.. مؤيدو قانون الجنسية الجديد فى الهند يعتدون على المعارضين بالسحل والضرب تظاهرات ضد قانون الجنسية الجديد
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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اعتدى مؤيدو قانون الجنسية الجديد فى الهند على المعارضين بالسحل والضرب وحرق الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت وكالة رويترز صورا توضح حجم العنف الشديد الذى يتعرض له المعارضون للقانون الجديد على يد المؤيدين، وشارك الاف النساء فى مظاهرات بمدينة نيودلهى بالهند احتجاجا على قانون الجنسية، كما شاركن فى إغلاق الطريق، وقد تجددت الاحتجاجات فى الهند، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد،من جهته، وصف رئيس الوزاء الهندى ناريندا مودى الاحتجاجات المتواصلة ضد قانون منح الجنسية الجديد بأنها محاولة إلهاء سياسي تهدف إلى تشتيت انتباه الناخبين قبل انطلاق انتخابات الولايات والتي من المتوقع أن تشهد تنافسا حادا في العاصمة نيودلهى.

حرق الممتلكات العامة والخاصة
حرق الممتلكات العامة والخاصة

وقال مودي أمام تجمع انتخابي حاشد في نيودلهي ، إن حزب "آم آدمي" الذي يحكم العاصمة، وكذلك حزب المؤتمر الوطني المعارض "يتلاعبان بالديمقراطية الهندية".

وأضاف مودي أن الاحتجاجات في المدينة هي محاولة "إلهاء عن المؤامرات الحقيقية" ، وكان البرلمان الهندى وافق على قانون الجنسية الجديد - فى 11 ديسمبر الماضى - مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة فى الهند أدت إلى مصرع 23 شخصا على الأقل ، حيث قوبل القانون الجديد بانتقادات بدعوى أنه تمييزى و"يتعارض مع دستور الهند ذا الطابع العلمانى".

 

اشتباكات
اشتباكات

 

تراشق بالحجارة
تراشق بالحجارة

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

جانب من حرب الشوارع فى الهند
جانب من حرب الشوارع فى الهند

 

حرب شوارع
حرب شوارع

 

حرق السيارات
حرق السيارات

 

سحل وضرب
سحل وضرب

 

مؤيدو قانون الجنسية الجديد يعتدون على المعارضين
مؤيدو قانون الجنسية الجديد يعتدون على المعارضين

 

مؤيدو قانون الجنسية الجديد
مؤيدو قانون الجنسية الجديد

 


قانون الجنسية الجديد

الهند

نيودلهى

ناريندا مودى

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