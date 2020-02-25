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صور.. رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع الصيانة ويشيد بأداء العاملين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:51 م
صور.. رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع الصيانة ويشيد بأداء العاملين رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع الصيانة ويشيد بالأداء الرجولي للعاملين
كتب محمود عبد الغنى

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قام الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بجولة في مواقع شركة مصر للطيران للصيانة اليوم الثلاثاء، ورافقه خلال الجولة المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للصيانة

شملت الجولة هنجر 8000 ومجمع عمرة المحركات و الإدارة العامة للصيانة اليومية وبمختلف مواقع العمل بالمهبط، واطمأن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة على سير العمل بالمواقع، كما أشاد بالأداء الرجولي للعاملين في مختلف الظروف وأثنى على الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها أبناء شركة مصر للطيران للصيانة وتوجه لهم بالشكر لقيامهم بعملهم على أكمل وجه في ظل مختلف الظروف الجوية الصعبة

رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع الصيانة ويشيد بالأداء الرجولي للعاملين (1)

وأعرب المهندس إبراهيم فتحي عن امتنانه لهذه الزيارة والتواجد المستمر لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بين العاملين في مختلف الأوقات مما يرفع الروح المعنوية لهم ويحثهم على تقديم أفضل أداء، وتوجه أيضاً بالشكر والتقدير لكافة العاملين لالتزامهم بتقديم مستوى فني متميز تفخر به شركة مصر للطيران للصيانة.

رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع الصيانة ويشيد بالأداء الرجولي للعاملين (2)

جدير بالذكر، أن مطار القاهرة يستقبل غدًا الأربعاء الطائرة الرابعة  الجديدة بحروف تسجيل SU-GFM من طراز إيرباص A320neo  قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز الإيرباص A320Neo و7 طائرات من طراز الإيرباص A321Neo  لتكون بذلك أول شركة تُشغل معا طرازي ،A320neo وA220 من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد  في أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع الصيانة ويشيد بالأداء الرجولي للعاملين (3)

يأتي استلام الطائرة الجديدة التي تعد الخامسة خلال شهر فبراير الجاري ضمن خطة تحديث أسطول مصر للطيران إحدى حلقات سلسلة تطوير قطاع الطيران المدني، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتكثيف الجهود للنهوض بهذا القطاع وجميع الشركات التابعة له من خلال تطوير رؤية القطاع وترشيد الإنفاق والاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، نظراً لأن قطاع الطيران المدني يلعب دوراً رئيسياً في استراتيجية التطوير للنهوض بالدولة المصرية .


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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