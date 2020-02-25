صور.. رئيس مدينة شبين القناطر يرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

القليوبية نيفين طه

في استجابة لما نشر باليوم السابع تحت عنوان "سيبها علينا.. أهالى شبين القناطر يشتكون من تراكم مياه الأمطار بالشوارع" قام غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر،بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومسؤولي الطوارىء برفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من شوارع مدينة شبين القناطر.

وأشار رئيس المدينة في تصريحات صحفية إلى أنه لازال العمل قائم في شفط المياه من الأمس إلى الأن وأن الشوارع أصبحت أغلبها خالية من أى تراكمات للأمطار والعمل جارى على قدم وساق لتيسير حركة السير للمواطنين.

وكان قد اشتكى أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، من تراكم مياه الأمطار والتى حولت شوارع مدينة شبين القناطر إلى برك طينية، وامتلأت الشوارع بالمياه، خاصة بشارع حسين رشدى، وشارع بورسعيد، وشارع الشهيد إمام الوكيل، ومنطقة أبو خضره، وشارع المحكمة، وحى العلنية، وحى الصوالحة، ونفق القنطرة، وعزبة اليمن.

كما قام رئيس مدينة شبين القناطر بمعاونة رئيسى الوحدة المحلية بقرية نوى وطحا التابعة للمدينة، بالدفع ب4 سيارات شفط وجرار لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والجانبية داخل المدينة.

وأشار رئيس مدينة شبين القناطر إلى انه يتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لرفع تراكمات مياه الأمطار لإزالة مياه الأمطار ،مؤكدا أنه تم شفط أغلب الشوارع والمناطق بمدينة شبين القناطر،وكذلك القرى ،وانه لازال العمل جارى لتخلص من شفط جميع تراكمات مياه الأمطار حتى لا تسبب أى عوائق للمواطنين.