صور.. ترامب يضع باقة من الورود على النصب التذكارى للمهاتما غاندى بالهند

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجتة ميلانيا النصب التذكارى للمهاتما غاندى، ووضعا باقة من الزهور والورود على النصب، ونشرت وكالة الأنباء رويترز صورا توضح وضع ترامب وقرينتة للورود على النصب كما نشر ترامب الورود على المقبرة، وشارك ترامب خلال الزيارة رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، واستقبلت الهند الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل حافل ومبهج فى أول زيارة له للبلاد تستغرق 36 ساعة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقات الأمريكية الهندية والتى تقدم صورة خارجية تثير الحسد للرئيس فى العام الذى يسعى فيه لإعادة انتخابه.



النصب التذكارى لغاندى

وخرج العشرات من المتظاهرين، من مؤيدى الحزب الشيوعي الهندى، الإثنين في نيودلهي، احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما خرجت مظاهرات أخرى مناهضة للرئيس الأمريكي في مدن جواهاتي شمال شرق الهند، وكولكاتا في الشرق وحيدر أباد في الجنوب، واندلعت اشتباكات في نيودلهي، بين المئات من مؤيدي ومعارضي قانون الجنسية الجديد، الذىي يوفر التجنس السريع لبعض الأقليات الدينية المولودة فى الخارج مع استثناء للمسلمين.



باقة من الزهور توضع على النصب التذكارى لغاندى



ترامب والورود الحمراء



ترامب وميلانيا والنصب التذمارى لغاندى



ترامب وميلانيا



ترامب



ميلانيا ترامب



ناريندا مودى وترامب وميلانيا