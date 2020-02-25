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صور.. برج القاهرة يتزين بالعلم الكويتى احتفالا بالعيد الوطنى للدولة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:41 م
صور.. برج القاهرة يتزين بالعلم الكويتى احتفالا بالعيد الوطنى للدولة برج القاهرة يتزين بالعلم الكويتى
كتب مصطفى عنبر

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تزين برج القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء، بالعلم الكويتى احتفالا بالأعياد الوطنية لدولة الكويت والتي تتزامن في 25 فبراير من كل عام.وكانت السفارة الكويتية في مصر، احتفلت أمس الإثنين، بالعيد الوطنى الكويتى بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

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وخلال كلمته في الاحتفال، أكد محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، على عمق ومتانة العلاقات الكويتية المصرية على مستوى القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير الذويخ ، عن سعادته لحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووجه الشكر له والضيوف المشاركون باحتفالية العيد الوطني لدولة الكويت التاسعة والخمسين.

وأضاف الذويخ خلال كلمته باحتفالية العيد الوطني وتحرير الكويت ان الوطن عاد بالكامل بإكليل النصر بسواعد الشهداء واشقاناء العرب من ٢٩ عام .

وقال ان الاحتفالية لها له مذاق خاص لانها على أرضه مصر ارض الكنانة الذي بادلها الجميع مشاعر الحب والود من الخليج الى المحيط.

وتابع سفير الكويت " لابد لنا ان نذكر المواقف الكثيرة لمصر تجاه الكويت والداعمة لها في كل الأوقات" .

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والكويت علاقة متميزة ولها تاريخ لافتا إلى أن الكويت تشرفت بزيارة لرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأعقبتها زيارة لرئيس وزراء الكويت السابق وهذا يبين مدى العلاقة بين البلادين .

واضاف السفير الكوينى :"لا يسعني إلا أن أؤكد بفخر أن العلاقة  بين مصر والكويت ماضية على درب التقدم والازدهار والعلاقات المميزة بين البلدين.

 

 

 


الكويت

برج القاهرة

العيد الوطنى الكويتى

اليوم الوطنى الكويتى

علم الكويت

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