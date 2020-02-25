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صور.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثانى بشمال سيناء لتشغيل الشباب

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:58 م
صور.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثانى بشمال سيناء لتشغيل الشباب ملتقى التوظيف
شمال سيناء - محمد حسين

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انطلقت فى مدينة العريش فعاليات ملتقى التوظيف الثانى بمحافظة شمال سيناء، على هامش فعاليات برنامج اهل مصر لشباب المحافظات الحدودية، وأطلق الفعاليات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحضور أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة وأمال زيدان رئيس فرع جهاز المشروعات بشمال سيناء ، وكليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة ، ومحمد سالم مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، ومسئولى الشباب والرياضة وممثلى جمعيات أهلية .

وقدم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشكر للجهات التى وفرت فرص عمل للشباب، وقال انه الزم كل الجهات بالمحافظة بعدم تشغيل موظفين فى أعمال أخرى بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب .

وقال انه ينصح الشباب بعدم التهاون فى الالتحاق بأى عمل والاستفادة من الفرص التى توفرها المحافظة لعمل مشروعات جديدة، وأشاد المحافظ بإقبال الشباب على التطوع بوظائف التدريس لاكتساب مهارة تجعلهم من أصحاب الأولوية حال توفر فرص عمل، وشدد على الشباب ضرورة تنفيذ برامج الخدمة العامة .

وقال اسامة الغندور سكرتير محافظة شمال سيناء ان التقديم متاح من اليوم للشباب وستعلن عن مواقعها المحافظة، واوضح أن فرص عمل متاحة من خلال مشروع مشروعك بمقراته فى مدينتى العريش وبئر العبد من خلال البنوك ، وتتجه المحافظة لتحقيق أقصى استفادة للشباب منها ،موضحا أن إدارة الإنتاج بديوان المحافظة تتابع هذه المشروعات .

وأعلن محمد سالم مدير القوى العاملة، توفير 68 فرصة عمل ، وحضر ممثلين عن الجهات التى وفرتها لأستقبال الطلبات، واوضح أن مركز التدريب المهنى بالعريش يوفر فرصة التدريب على مهن لتنمية القدرات من خلال ورش مهنية ومتاح التقدم لها فى كل الأوقات .

وقالت أمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء ، إن الملتقى الأول نجح فى توفير 50 فرصة عمل وخلال  هذا الملتقى تقديم 68 فرصة عمل بالقطاع الخاص وفرص تمويل لشباب الخريجين بالمشروعات متناهية الصغر، على ان تكون الوظائف طبقا للتوزيع الجغرافي لقاطني شمال سيناء .

وقالت ان الجهاز مول 76 مشروع وينتظر خلال الفترة القادمة تمويل 100 مشروع جديد، ودعت الشباب للتقدم والاستفادة من تمويل المشروعات .

وقال محمد فواز مدير إحدى الجمعيات التى وفرت فرص عمل للشباب ، انها تقدم قروض للشباب بعدد 250 مشروع تم تمويلها .

وأضاف محسن محمد ، مدير خدمات الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الملتقى يأتى ضمن فعاليات برنامج اهل مصر التى تنظمها الشباب والرياضة بشمال سيناء ويشارك فيها شباب المحافظة بدورات منوعة بينها فعاليات ملتقى التوظيف.

 

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