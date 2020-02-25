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الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:09 م
خالد صلاح
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صور.. العالم هذا المساء.. الرئيس الهندى يقيم مأدبة عشاء رسمية للرئيس ترامب والوفد المرافق له.. انطلاق كرنفال "بينش" السنوى فى بلجيكا.. كوريا الجنوبية تكثف إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:01 م
صور.. العالم هذا المساء.. الرئيس الهندى يقيم مأدبة عشاء رسمية للرئيس ترامب والوفد المرافق له.. انطلاق كرنفال "بينش" السنوى فى بلجيكا.. كوريا الجنوبية تكثف إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا الرئيس الهندى يستقبل الرئيس ترامب فى نيودلهى
وكالات الأنباء

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شهد العالم هذا المساء ، العديد من الأحداث الهامة كان منها استقبال الرئيس الهندى للرئيس ترامب والوفد المرافق له الذى يزور الهند هذه الأيام. فضلا عن انطلاق كرنفال "بينش" السنوى فى بلجيكا. وأيضا كوريا الجنوبية تكثف إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا

الرئيس الهندى يقيم مأدبة عشاء رسمية للرئيس ترامب والوفد المرافق له
 

أقام الرئيس الهندى، رام ناث كوفيند وزوجته سافيتا كوفيند، مأدبة عشاء رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وعائلته في راشتراباتي بهافان في نيودلهي بالهند.

وخلال اللقاء عزف النشيدين الوطنيين لكل من الولايات المتحدة، والهند

 

استقبل جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب من قبل الرئيس الهندي رام ناث كوفيند
استقبل جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب من قبل الرئيس الهندي رام ناث كوفيند

 

الرئيس الهندى وزوجته يستقبلان الرئيس ترامب وزوجته
الرئيس الهندى وزوجته يستقبلان الرئيس ترامب وزوجته

 

جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب
جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب

 

كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب يصلان إلى مأدبة رسمية في الهند
كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب يصلان إلى مأدبة رسمية في الهند

 

يجلس الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وزوجته سافيتا كوفيند
يجلس الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وزوجته سافيتا كوفيند

 

يقف الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وزوجته سافيتا كوفيند أثناء عزف النشيد الوطني
 دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وزوجته سافيتا كوفيند 

 

يقف الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وزوجته سافيتا كوفيند
 دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند وزوجته 

 

 

انطلاق كرنفال "بينش" السنوى فى بلجيكا
 

شارك الآلاف من البلجيكيين، الثلاثاء، فى كرنفال "بينش" السنوى للبرتقال، الذى ينظم فى منطقة "والون" (جنوب)، وسط أجواء احتفالية، واحتشد الزوار فى وسط مدينة "بينتش"، وارتدى نحو 1000 رجل ملابس تقليدية تعود للقرون الوسطى، وأقنعة عيون خضراء غريبة، وقبعات مزينة بالريش، وساروا وسط المشاركين، وأدرجت منظمة اليونسكو الكرنفال فى لائحة التراث الثقافى غير المادى عام 2003، ويعتبر مهرجان "بينش" الذى ينظم للاحتفال بقدوم الربيع، من بين الكرنفالات الأقدم والأكثر رونقًا فى أوروبا، وتعود جذور المهرجان إلى القرن الـ14.
انطلاق مهرجان بينش
انطلاق مهرجان بينش

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

حشود للاحتفال بالمهرجان
حشود للاحتفال بالمهرجان

 

طفل يحتفل بالمهرجان
طفل يحتفل بالمهرجان

 

كرتفال بينش
كرتفال بينش

 

كرنفال بينش
كرنفال بينش

 

ملابس تنكرية
ملابس تنكرية

 

 


فيروس كورونا

ترامب

الهند

بلجيكا

كرنفال

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