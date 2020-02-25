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صور.. السياحة والآثار تنتهى من تطوير معبدى أبو سمبل بأسوان

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:39 م
صور.. السياحة والآثار تنتهى من تطوير معبدى أبو سمبل بأسوان تطوير معبدي أبو سمبل بأسوان
كتبت آمال رسلان

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انتهت وزارة السياحة والآثار، من أعمال ترميم وتطوير معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك في إطار خطة لتطوير المناطق الأثرية المختلفة، وتطوير الخدمات السياحية بها.

وقال محمد عبد البديع رئيس الادارة المركزية لمصر العليا، أن أعمال الترميم تضمنت قيام المرممين بأعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمبعدين، وأن أعمال التطوير تضمنت تزويد مركز زوار المنطقة بشاشات عرض جديدة كما تم تغيير إنارة المعبدين بالكامل، وزيادة أعداد دورات المياه، وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة على الطريق وإزالة الحشائش، وتطوير النظام الأمني وكاميرات المراقبة.

وبلغت تكلفة تطوير نظم الإضاءة بمنطقة معابد أبو سمبل بلغت نحو 700 ألف جنيه، لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة الأثرية لمعبدي رمسيس الثنى ونفرتاري بمدينة أبوسمبل، ونفذت وزارة السياحة والآثار خطة شاملة لإضاءة وإنارة كافة المواقع والمناطق الأثرية بمصر، بما يحقق عوامل الجذب السياحى لها.

جدير بالذكر أن معبد ابو سمبل مسجل ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، ويضم معبدين هما معبد أبو سمبل الكبير للملك رمسيس الثاني ومعبد أبو سمبل الصغير الذي يقع على بعد 100م من المعبد الأول للملكة نفرتاري الزوجة الرئيسية للملك، وترجع أهمية معبد أبو سمبل الكبير إلى ارتباطه بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني مرتين في السنة؛ الأولى يوم 22 أكتوبر والثانية يوم 22 فبراير.

وأكد المهندس كمال حلمى ، رئيس مدينة أبوسمبل، أن المدينة السياحية ستشهد الفترة القادمة اهتماماً كبيراً باعتبارها أحد المقاصد السياحية مع تمتعها بتنوع أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وشهدت منطقة معبدى أبوسمبل الأثرية توافد الأفواج السياحية والزائرين السبت الماضى لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، تزامن مع رفع مستوى النظافة العامة ودهان واجهات البازارات ووضع استندات نحاسية لممرات المشاة ودورات المياه العمومية و تجهيز عربات الكهرباء لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية.



تطوير معبدي أبو سمبل بأسوان (1)
تطوير معبدي أبو سمبل بأسوان (1)

تطوير معبدي أبو سمبل بأسوان (2)
تطوير معبدي أبو سمبل بأسوان (2)

تطوير معبدي أبو سمبل بأسوان (3)
تطوير معبدي أبو سمبل بأسوان (3)

 

 


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