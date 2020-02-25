صور.. استمرار رفع مياه الأمطار من المدن و المراكز فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

يواصل رؤساء المدن و المراكز بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، رفع مياه الأمطار المتراكمة من شوارع الرئيسية لتسير حركة المرور، و بدوره أشرف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بالنفق المؤدى لشارع وادى النيل ومنطقتى كوبرى عبد العزيز والجمباز بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تعرض المدينة لموجه من الأمطار تسببت فى تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية لفتح الطريق أمام حركه السيارات وعبورالمواطنين.

بدأت جولة محافظ الشرقية بمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من النفق المؤدى لشارع وادى النيل مشددا على رئيس حى ثان بالدفع بسيارات الكسح لسحب تجمعات المياه المتراكمه بالشوارع الجانبية والإهتمام بأعمال النظافه ورفع المخلفات أولاً بأول.

وانتقل محافظ الشرقيه لتفقد منطقتى كوبرى كفر عبد العزيز والجمباز لمتابعه أعمال رفع وإزاله آثار الأمطار والقمامة وتهيئة الحركة بالشوارع أمام المواطنين وأصحاب السيارات.

وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق ورئيسى حى أول وثان بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لمراجعة اكشاك الكهرباء وأعمده الإناره والتأكد من سلامتها حفاظاً على أرواح الماره وتفاديا لحوادث الصعق الكهربى مشدداً على رئيس مركز الزقازيق بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة لأصحاب الأكشاك بمنطقة الجمباز لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

وأصدر تعليمات مشدده لرؤساء المركز و المدن والأحياء ومسؤلى القطاعات الخدمية بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى و تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام و الدفع بسيارات الكسح بالمراكز والمدن التى تشهد سقوط أمطار لسحب تراكمات مياه الأمطار من جميع الطرق والشوارع والمحاور المرورية لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد المحافظ على إستمرار رفع حالة الطواريء فى جميع المراكز والمدن والأحياء ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفه العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظه لمتابعة ومواجهة أى آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا لحين إنتهاء موجه الطقس السيء والتى قد اعلنت عنها هيئه الارصاد الجويه ،وعودة الحياه لطبيعتها، مؤكد أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الإستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.



يشرف بنفسه



يشرف بنفسه



يشرف بنفسه