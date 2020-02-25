صور.. استقرار أسعار الخضروات وتزايد لإقبال على شراء الفاكهة بمطروح

مطروح- حسن مشالي

استقرت أسعار السلع المختلفة بأسواق محافظة مطروح، بعد أن شهدت خلال الفترة الماضية، انخفاضاً ملحوظا، خاصة أسعار السلع الغذائية، مثل اللحوم والأسماك والبقوليات، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة بأنواعها، انخفاضا بشكل يومي، وهو ما شجع على زيادة إقبال المواطنين على الشراء، فى ظل المنافسة بين التجار ومنافذ بيع السلع المدعمة للجهات الحكومية والمعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين.

وتشهد الفترة الحالية، ثبات أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، فى أسواق مطروح، حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم الطازجة بين 90 و 120 جنيه، حيث تختلف الأسعار حسب أنواع اللحوم البقري والضأن والماعز، كما تختلف الأسعار بين محل وآخر.

وقال علي محمود صاحب محل لبيع الخضر والفاكهة، أن أسعار الفاكهة في متناول الجميع، وهناك إقبال أكثر على الشراء من المواطنين، والأسعار تتفاوت من مكان لأخر وحسب جودة وأنواع الفاكهة.

وأوضح أن أسعار الطماطم تتراوح بين 4 و 5 جنيهات للكيلو والبطاطس بين 5 و 8 جنيهات، حسب نوعها، والبصل بين 5 و 7 جنيهات والليمون والفلفل والخيار بين 8 و12 جنيهات والموز 8 و10 جنيهات للكيلو والتفاح 20 جنيها ، وتتراوح أسعار البرتقال بين 4 و 8 جنيهات حسب الصنف، والفراولة بين 10 و 12 جنيها.

وأوضح تاجر الخضروات والفاكهة، بأن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، ولعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، مع اعتمادها على جلب الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

على جانب آخر، ساهمت شوادر ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم وبعض السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، في زيادة المنافسة لصالح المواطنين، ومن بين هذه المنافذ، المنافذ التي تنظمها مديرية أمن مطروح ضمن مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد، بالإضافة إلى المعرض اللوجستي لبيع الخضر والفاكهة الذي التابع لمحافظة مطروح ومديرية التموين.



