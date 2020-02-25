صور.. استقبال حافل لميلانيا ترامب أثناء زيارتها لأحد المدارس بالهند

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

زارت قرينة الرئيس الأمريكى ميلانيا ترامب مدرسة سارفودايا بالعاصمة الهندية نيودلهى، واستقبلها الأطفال استقبال حافل خلال زيارتها للمدرسة ونشرت وكالة الأنباء رويترز صورا توضح مظاهرالاستقبال الحافل لميلانيا حيث جلست ميلانيا مع الأطفال وشكلت جو من السعادة والمرح بينهم خلال تلك الزيارة، وزار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجتة ميلانيا النصب التذكارى للمهاتما غاندى، ووضعا باقة من الزهور والورود على النصب، ونشرت وكالة الأنباء رويترز صورا توضح وضع ترامب وقرينتة للورود على النصب كما نشر ترامب الورود على المقبرة، وشارك ترامب خلال الزيارة رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، واستقبلت الهند الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل حافل ومبهج فى أول زيارة له للبلاد تستغرق 36 ساعة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقات الأمريكية الهندية والتى تقدم صورة خارجية تثير الحسد للرئيس فى العام الذى يسعى فيه لإعادة انتخابه.



زيارة ميلانيا لأحد المدارس بالهند

وخرج العشرات من المتظاهرين، من مؤيدى الحزب الشيوعي الهندى، الإثنين في نيودلهي، احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما خرجت مظاهرات أخرى مناهضة للرئيس الأمريكي في مدن جواهاتي شمال شرق الهند، وكولكاتا في الشرق وحيدر أباد في الجنوب، واندلعت اشتباكات في نيودلهي، بين المئات من مؤيدي ومعارضي قانون الجنسية الجديد، الذىي يوفر التجنس السريع لبعض الأقليات الدينية المولودة فى الخارج مع استثناء للمسلمين.



ميلانيا تجلس مع الأطفال



ميلانيا ترامب (2)



ميلانيا ترامب (3)



ميلانيا ترامب تزور أحد المدارس بنيو دلهى