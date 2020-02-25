صور.. إزالة المرحلة الثانية لمبانى وعقارات نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه بدأت كافة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات إزالة مبانى وعقارات المرحلة الثانية بنجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر، اليوم الثلاثاء، وذلك تمهيداً لإستكمال مشروع كشف طريق الكباش الأثري، عقب توافد المواطنين المستحقين بمنطقة نجع أبو عصبة للمرحلة الثانية بالأقصر، لاستكمال المستندات الخاصة بإجراءات صرف التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات للحالات المتبقية طبقا للأوراق والمستندات المستوفية لكافة الشروط، وذلك بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر.

وأكد العميد أيمن الشريف – فى بيان صحفى – أنه عن تيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين تقرر أن يتم الصرف لجميع التعويضات بعد الإزالة مباشرة، يأتى ذلك طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وجاء ذلك للعمل على استكمال الطريق الأشهر والأقدم فى العالم وهو "طريق الكباش"، بعد إنتهاء رجال المدينة مؤخراً من الإزالات للمبانى المقرر إزالتها وهدمها على الطريق والتى تم وضعها فى الخطة، حيث أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة لإستكمال أعمال مشروع طريق الكباش العالمى، وذلك عبر البدء فى أعمال عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء بالأقصر، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك لمواصلة العمل فى تجهيزات هذا المشروع القومى لأعمال إعادة إحياء طريق الكباش وإزالة المعوقات المتداخلة على المشروع.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إزالة العمارتين الواقعتين على طريق الكباش الفرعونى بعد الإتفاق على تلك الخطوة مع سكانها وإنهاء الإجراءات اللازمة بالاتفاق بين الأهالى داخلها وديوان محافظة الأقصر، مؤكداً على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إستكمال كافة الأعمال اللازمة لإعادة إحياء طريق الكباش الفرعونى الذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك، حيث يجرى أعمال إزالة عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء، وذلك تمهيداً لإنهاء العمل بصورة مميزة تساعد فى جذب ملايين السائحين من مختلف دول العالم، وتستعد له مصر فور إنهائه بإعداد أكبر محفل دولى عالمى لافتتاحها رسمياً.



بدء إزالة المرحلة الثانية لمباني وعقارات نجع أبو عصبة على طريق الكباش

رئيس مدينة الأقصر يعلن الإنطلاق فى المرحلة الثانية من إزالات طريق الكباش

قيادات مدينة الأقصر ومديرية الأمن خلال متابعة المرحلة الثانية للإزالات