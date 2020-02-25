سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الوادى الجديد: فحص 4496 سيدة فى مبادرة صحة المرأة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:43 م
صحة الوادى الجديد: فحص 4496 سيدة فى مبادرة صحة المرأة قافلة طبية - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس،  اليوم الثلاثاء، عن فحص 4496 سيدة بمراكز المحافظة الخمسة، فى خامس يوم من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" منذ انطلاقها الخميس الماضى حيث أكد محروس، فحص 965 سيدة فى اليوم الأول من تدشين المبادرة يوم الخميس الماضى، و596 سيدة فى اليوم الثانى، و814 سيدة فى اليوم الثالث، بينما جرى فحص 880 سيدة أمس الاثنين، رابع أيام المبادرة، بينما جرى فحص1427 سيدة اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجارى.

وأوضح، أن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية فى 32 موقعا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، كما المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة فى جميع أنحاء المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها على ان تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جرى تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهى شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتى للثدى، و25 - 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص فى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التى تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن صباح الخميس الماضى 20 فبراير الجارى، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "صحة المرأة" بمقر مركز الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة بمدينة الخارجة.


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

مبادرة صحة المرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة