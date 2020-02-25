صحة الوادى الجديد: فحص 4496 سيدة فى مبادرة صحة المرأة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الثلاثاء، عن فحص 4496 سيدة بمراكز المحافظة الخمسة، فى خامس يوم من المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" منذ انطلاقها الخميس الماضى حيث أكد محروس، فحص 965 سيدة فى اليوم الأول من تدشين المبادرة يوم الخميس الماضى، و596 سيدة فى اليوم الثانى، و814 سيدة فى اليوم الثالث، بينما جرى فحص 880 سيدة أمس الاثنين، رابع أيام المبادرة، بينما جرى فحص1427 سيدة اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجارى.

وأوضح، أن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية فى 32 موقعا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، كما المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة فى جميع أنحاء المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انطلاقها على ان تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جرى تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهى شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتى للثدى، و25 - 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص فى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التى تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن صباح الخميس الماضى 20 فبراير الجارى، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "صحة المرأة" بمقر مركز الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة بمدينة الخارجة.