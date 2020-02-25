"صحة أسوان" توقع الكشف المجانى على 1909 مواطنا بقرية نجع العرب.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نجع العرب التابعة لمركز دراو بأسوان، واستمرت القافلة لمدة يومين، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بالمديرية، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

وأسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على عدد 1909 مواطنا، بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل الطبية وعقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 396 سيدة بالمكان، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.

وفى سياق متصل، نظمت مديرية الصحة بأسوان، ندوة توعية عن مرض الكورونا لطلاب مدرسة كيما الإبتدائية بأسوان، في إطار سعى مديرية الشئون الصحية بأسوان، ورفع الوعى الصحى لدى المواطنين.

ونظمت إدارة الثقافة الصحية بالتعاون مع ادارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية، ندوة تثقيفية عن مرض الكورونا لطلاب مدرسة كيما الابتدائية الجديدة، تناولت الندوة تعريف المرض وطرق انتشاره وطرق الوقاية وتجنب العدوى.

وأشرف علي الندوة كلا من الدكتورة ترنيم عصام بإدارة الثقافة الصحية، وحنان بيرم بإدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية، و أمل عباس أخصائى اجتماعى بالثقافة الصحية، وتم عقد الندوة بالتعاون مع إدارة وطلاب معهد خدمة إجتماعية باسوان.



توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقاقلة الطبية



توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقاقلة الطبية



توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقاقلة الطبية



توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقاقلة الطبية



توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقاقلة الطبية



توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقاقلة الطبية