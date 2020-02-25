سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

شرب ماء المخلل له فوايد..هيخسسك ويضبط سكرك ويحسن هضمك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:00 م
شرب ماء المخلل له فوايد..هيخسسك ويضبط سكرك ويحسن هضمك ماء المخلل
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ماء المخلل من الأطعمة المفضلة لكثير من الناس، ولكن هل فكرت من قبل أن له فوائد صحية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن ماء المخلل له فوائد لا حصر لها، في هذا التقرير نتعرف على فوائد ماء المخلل، وفقاً لموقع "facty".

فوائد ماء المخلل
 

ماء المخلل 1
ماء المخلل 

يعزز الأداء الرياضى

ماء المخلل مشروب شهير قبل وبعد التمرين بين الرياضيين المحترفين، وكشفت دراسة أجراها المعهد الأمريكى للصحة أنه يعزز الأداء الرياضي وينظم قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته الأساسية.

أثناء ممارسة الرياضة فإن العرق، يُفقد جسمك البوتاسيوم والصوديوم، يحتوي عصير المخلل على ملح لمساعدة أنسجتك على الاحتفاظ بالماء بعد التمرين، كما أنه يحتوي على الخل وكلوريد الكالسيوم، وكلاهما يساعد في امتصاص المعادن.

يعالج تشنجات العضلات
 

أظهرت دراسة أن شرب عصير المخلل يوقف تقلصات العضلات بنسبة 37٪ أسرع من الماء، وأسرع بنسبة 45٪ من عدم شربه على الإطلاق.

فقدان الوزن
يمكن أن يقلل تناول جرعة يومية من عصير المخلل من وزنك، وكشفت دراسة في العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية أن الخل، الذي يعد مكونًا رئيسيًا في عصير المخلل، قد يساعدك في الوصول إلى هدف إنقاص وزنك.

وفقًا للباحثين ، يعمل حمض الأسيتيك (AcOH) الموجود في الخل على تثبيط تراكم دهون الجسم عن طريق التدخل في قدرة الجسم على تحلل وامتصاص السعرات الحرارية من النشا.

ماء المخلل
ماء المخلل

يحسن صحة الأمعاء
 

الأطعمة المخمرة، مثل الخل في عصير المخلل، هي رائعة للجهاز الهضمي، إنها تشجع على نمو البكتيريا الجيدة وتوازن نباتات الأمعاء، وهى جيدة للذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن عصير المخلل يبطئ إفراغ المعدة، مما يمنح معدتك مزيدًا من الوقت لتحطيم الطعام قبل أن يصل إلى الأمعاء الدقيقة

يحسن أعراض الدورة الشهرية
 

مثلما يساعد رشفة من عصير المخلل في منع تقلصات العضلات بعد التمرين، فقد يعمل أيضًا على تخفيف تشنجات الحيض  قبل وأثناء الدورة الشهرية ويحسن أعراض الدورة الشهرية.

 ينظم مستويات السكر في الدم
 

اكتشف الباحثون مؤخرًا أن الخل يمكن أن يحسن استجابة الجسم للأنسولين، مما يقلل من طفرات السكر في الدم التي قد تكون ضارة.

 كشفت دراسة في مجلة أبحاث السكري أنه عندما يشرب مرضى السكري من النوع الثاني كميات صغيرة من الخل قبل الأكل ، تستقر مستويات السكر في الدم لديهم بعد وجبات الطعام.

 يهدئ التهاب الحلق
 

وفقا لبحث في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، فإن غرغرة المياه المالحة بشكل منتظم لا يخفف من أعراض البرد فقط، مثل التهاب الحلق، ولكنه يساعد أيضًا في التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا.


ماء المخلل

فوائد ماء المخلل

فوائد المخلل

فوائد المخلل الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة