سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 09:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج.. لماذا نصاب بارتشاح في الأذن وكيفية العلاج؟

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:00 ص
س وج.. لماذا نصاب بارتشاح في الأذن وكيفية العلاج؟ ارتشاح الاذن أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعرض البعض خاصة الأطفال للإصابة بعدم القدرة علي السمع بشكل جيد وطبيعي، وعند الذهاب للطبيب ويقوم بالكشف يتضح أن هناك ماء وراء طبلة الأذن، وهذا المرض يطلق عليه ارتشاح الأذن، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، الأعراض والأسباب وأفضل طرق العلاج.

ما هو ارتشاح الأذن؟

ارتشاح الأذن هو مشكلة صحية يتعرض للإصابة العديد من الأشخاص خاصة الأطفال، وهذا المرض هو تجمع سوائل وراء طبلة الأذن، وتؤثر بشكل كبير على السمع وقد يصل الأمر في حالة إهمال العلاج إلى فقدان السمع.

ما هي أسباب الإصابة بارتشاح الأذن؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتشاح الأذن، وخاصة عند الأطفال، ومنها:

-وجود لحمية في الأنف تزيد من فرص الإصابة بارتشاح الأذن.

-في العديد من الأسباب يزداد فرص الإصابة بارتشاح الأذن نتيجة للإصابة بحساسية الأنف.

-أثبتت العديد  من الدراسات الطبية، أن الإصابة بالالتهابات المتكررة في الجهاز التنفسي العلوي تزيد من فرص الإصابة بارتشاح الأذن.

-الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى يزيد من فرص الإصابة بارتشاح الأذن.

-كثرة الإصابة بنزلات البرد تزيد من فرص الإصابة.

-الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يعد من أبرز الأسباب.

ما هي أعراض الإصابة بارتشاح الأذن؟

هناك العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها، وملاحظتها خاصة عند الأطفال، ومنها:

-الإصابة بضعف السمع يعد أبرز الأعراض.

-في بعض الأحيان يتعرض الأطفال للإعاقة في النطق الجيد.

-في حالة عدم الاهتمام بعلاج ارتشاح الأذن يتسبب في تلف الطبلة.

ما هو علاج ارتشاح الأذن؟

بعد أن يقوم الطبيب بإجراء منظار الأذن الذي يساعد في الكشف عن ارتشاح الأذن، وأيضًا القيام بقياس ضغط الأذن والسمع لتحديد كمية السوائل المتواجدة خلف طبلة الأذن، يتم تحديد طرق العلاج، الذي يبداء في الأول بالعلاج الذي يستمر من شهر إلى 3 أشهر، وفي حالة عدم تحسن المريض يجب اللجوء للتدخل الجراحي لإزالة السوائل المتواجدة.

 


ارتشاح الاذن

اعراض ارتشاح الاذن

علاج ارتشاح الاذن

اسباب ارتشاح الاذن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة