س وج.. لماذا نصاب بارتشاح في الأذن وكيفية العلاج؟

فاطمة ياسر

يتعرض البعض خاصة الأطفال للإصابة بعدم القدرة علي السمع بشكل جيد وطبيعي، وعند الذهاب للطبيب ويقوم بالكشف يتضح أن هناك ماء وراء طبلة الأذن، وهذا المرض يطلق عليه ارتشاح الأذن، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، الأعراض والأسباب وأفضل طرق العلاج.

ما هو ارتشاح الأذن؟

ارتشاح الأذن هو مشكلة صحية يتعرض للإصابة العديد من الأشخاص خاصة الأطفال، وهذا المرض هو تجمع سوائل وراء طبلة الأذن، وتؤثر بشكل كبير على السمع وقد يصل الأمر في حالة إهمال العلاج إلى فقدان السمع.

ما هي أسباب الإصابة بارتشاح الأذن؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتشاح الأذن، وخاصة عند الأطفال، ومنها:

-وجود لحمية في الأنف تزيد من فرص الإصابة بارتشاح الأذن.

-في العديد من الأسباب يزداد فرص الإصابة بارتشاح الأذن نتيجة للإصابة بحساسية الأنف.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة بالالتهابات المتكررة في الجهاز التنفسي العلوي تزيد من فرص الإصابة بارتشاح الأذن.

-الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى يزيد من فرص الإصابة بارتشاح الأذن.

-كثرة الإصابة بنزلات البرد تزيد من فرص الإصابة.

-الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يعد من أبرز الأسباب.

ما هي أعراض الإصابة بارتشاح الأذن؟

هناك العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها، وملاحظتها خاصة عند الأطفال، ومنها:

-الإصابة بضعف السمع يعد أبرز الأعراض.

-في بعض الأحيان يتعرض الأطفال للإعاقة في النطق الجيد.

-في حالة عدم الاهتمام بعلاج ارتشاح الأذن يتسبب في تلف الطبلة.

ما هو علاج ارتشاح الأذن؟

بعد أن يقوم الطبيب بإجراء منظار الأذن الذي يساعد في الكشف عن ارتشاح الأذن، وأيضًا القيام بقياس ضغط الأذن والسمع لتحديد كمية السوائل المتواجدة خلف طبلة الأذن، يتم تحديد طرق العلاج، الذي يبداء في الأول بالعلاج الذي يستمر من شهر إلى 3 أشهر، وفي حالة عدم تحسن المريض يجب اللجوء للتدخل الجراحي لإزالة السوائل المتواجدة.