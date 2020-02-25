سنغافورة(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك عدد الإصابات فى البلاد إلى 90 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما، وليس لديها أى تاريخ سفر حديث إلى الصين، وقد أصيبت بالأعراض في 9 فبراير الجاري.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلن مسئولو الصحة فى سنغافورة الأحد الماضى، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 89 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

ونقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية عن وزارة الصحة القول إن إحدى الحالات الجديدة هى لمواطن سنغافورى يبلغ من العمر 32 عاما وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية فى 9 فبراير الجارى مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى إن الحالتين الأخرتين إحداهما لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عاما وشخص آخر مقيم فى سنغافورة بشكل دائم ويبلغ من العمر 41 عاما ولم يكن لكلاهما أى تاريخ سفر حديث إلى الصين.

وكانت سنغافورة أعلنت - فى وقت سابق - عزمها تخصيص أربعة مليارات دولار أمريكى من أجل مساعدة الشركات والعائلات فى التغلب على الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 508 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و71 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 77779 حالة والوفيات إلى 2666 بنهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أن مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) سجلت 499 حالة إصابة مؤكدة جديدة و68 حالة وفاة من إجمالي الرقم سالف الذكر، وأن باقي مناطق الصين سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة فقط ليكون أول رقم فردي لحالات الإصابة المؤكدة يتم تسجيله منذ التفشي، و3 حالات وفيات بواقع حالتين في مقاطعة شاندونغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانجدونج.