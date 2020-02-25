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سلطان عمان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:56 م
سلطان عمان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك سلطان عمان هيثم بن طارق
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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى وفاة الرئيس "الأسبق " محمد حسنى مبارك - الذى وافته المنية صباح اليوم ، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، التى بثت النبأ، أن سلطان عمان أعرب فى برقيته عن خالص التعازى والمواساة للرئيس السيسى ، ولأسرة الرئيس الراحل ، والشعب المصرى ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته .
 
كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان تعازيهما الحارة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية فى خبر عاجل، وترددت أنباء عن إقامة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.
 
ذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
 
وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفى قبل قليل، حيث بدأ أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.
 
وكشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، لم يتمكنا من تمالك أنفسهما ودخلا فى نوبة بكاء شديدة عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم بدأوا فى قراءة وتلاوة القرآن على روحه.
 
يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
 

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