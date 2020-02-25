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سقوط مسجل خطر لسرقته محتويات سيارة وبيعها لعامل بمنشأة ناصر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:52 م
سقوط مسجل خطر لسرقته محتويات سيارة وبيعها لعامل بمنشأة ناصر حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط مسجل خطر لسرقتة محتويات سيارة، وبيعها لعامل بمنشاة ناصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، مفادة تلقية بلاغا من "ا، ع" ،  24 سنة، حاصل على بكالوریوس خدمة اجتماعیة،  باكتشافھ كسر زجاج سیارتة ،وسرقة  3 ھاتف محمول ، مبلغ مالي 7000 جنیھ ، حافظة بداخلھا كارنیھات ،فیزا كارد حال توقفھا بمنطقة مقابر الغفیر ـ دائرة القسم ، ولم یتھم أو یشتبھ في أحد بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 1257 لسنة 2020م جنح القسم. 
 
وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا "ع. م" ،  37 سنة،  سائق والسابق اتھامھ في  7 قضایا أخرھم 6255 لسنة 2013م قصر و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھ النیل " سرقة مسكن " 
اثناء استقلالھ سیارة  سوزوكى فان " ملك والده " وبحوزتھ ع 2 ھاتف محمول ، ومبلغ مالي 1000 جنیھ ، 2 جھاز كمبیوتر " لاب توب " 
 
وبمواجھته بالتحریات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة  بأسلوب " كسر الزجاج " واقر بان الھاتفان والمبلغ المالي المضبوطان بحوزتھ من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقھ باقي المبلغ المالي على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطي ، وتخلصھ من الحافظة بإلقائھا بالطریق العام. 
 
وأضاف المتهم بأن باقي المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب جارى التوصل لمالكھا ، و تم بإرشاده ضبط الھاتف المحمول المستولى علیھ لدى عمیلھ سیئ النیة "ا. ح" ، 37  سنة، عامل، وباستدعاء المجني علیھ تعرف على المضبوطات، واتھمھ بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،  وتولت النیابة العامة التحقیق.
 
 

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