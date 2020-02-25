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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالزيتون

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:51 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالزيتون سرقة الدرجات-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على تشكيل عصابى بمنطقة الزيتون، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك  وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قوة من وحدة مباحث قسم  الزيتون، بضبط  كل من "ه. ص. ا" 43 سنة عاطل، مقيم شرطة المطرية مسجل خطر مخدرات تحت رقم 12480 فئة " ب " والسابق اتهامه فى عدد 10 قضايا أخرهم 8440 لسنة 2012م مصر الجديدة " سلاح بدون ترخيص "00وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16مم وطلقتين من ذات العيار " و" م. ع. ع" 22 سنة عاطل، مقيم شبرا الخيمة، و" ك. ش. ع" 24 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته سلاح أبيض خنجر، وتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.
 
 
 

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