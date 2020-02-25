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سقوط أمطار شديدة على الإسماعيلية وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس.. صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:12 ص
سقوط أمطار شديدة على الإسماعيلية وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس.. صور الأمطار بشوارع الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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شهدت محافظة الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار شديدة، أدى إلى إغراق الشوارع، وتسببت فى بطء الحركة والتنقل فى شوارع المحافظة، مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة، حيث قامت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد حمدى عبد النبى، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدى السيارات بتوخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

الأمطار-لم-تؤثر-على-حركة-المرور

الأمطار لم تؤثر على حركة المرور

وأكد مصدر بهيئة قناة السويس، أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة الملاحة من الاتجاهين.

وأصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة شفط مياه الأمطار من الأماكن التى تراكمت بها، وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات.

السحب-تغطى-سماء-الإسماعيلية
السحب تغطى سماء الإسماعيلية

وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ القصوى، وتم رفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة الإسماعيلية، بعد سقوط الأمطار بسبب التغير المفاجئ فى الأحوال الجوية.

أمطار-بالإسماعيلية

أمطار بالإسماعيلية

وأكد "عصمت" استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار، وانتشار سيارات الشركة فى المناطق المؤهلة لتجمعات مياه الأمطار لسرعة سحبها، مشيرًا إلى أنه أجرى استعدادات استباقية لمواجهة أى مشاكل فى الشبكات والمحطات، حيث تم عمل خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة قبل سقوط الأمطار.

امطار-بشوارع-الإٌسماعيلية
امطار بشوارع الإٌسماعيلية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

جانب-من-مياه-الأمطار
جانب من مياه الأمطار

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من الأربعاء أن تنتهى فرص سقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، وحتى نهاية الأسبوع الجارى وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد وبدأت الأحد الماضى.

سيولة-الحركة-المرورية-بعد-الأمطار

سيولة الحركة المرورية بعد الأمطار

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضًا بداية من الأربعاء المقبل أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتعود الشبورة المائية الكثيفة للظهور فى الصباح الباكر.

سيولة-مرورية-بالشوارع

سيولة مرورية بالشوارع

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق من السراعات الزائدة خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مناشدًا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فى ظل شدة برودة الأجواء ليلًا.

شوارع-الإسماعيلية
شوارع الإسماعيلية

 

مياه-الأمطار
مياه الأمطار

 

مياه-الامطار-بالشوارع
مياه الامطار بالشوارع

 

مياه-الأمطار-بشوارع-الإسماعيلية
مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية

 


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