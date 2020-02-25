سقوط أمطار ببورسعيد والمحافظ يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط شديد للأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أدى إلى إغراق الشوارع، وتسببت فى بطء الحركة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وشركة الصرف الصحى بالتواجد فى الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية.
وأصدر المحافظ، تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وشفط المياه.
وقال محافظ بورسعيد، إن الفترة الماضية شهدت رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، والتعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة ورفعها وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى موقف طارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار وتوجية الأجهزة المختصة نحوها.
وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسحب تجمعات المياه بمنطقة مبارك وامتداد شارع محمد علي، وبمحازاه سور الملعب الفرعي للنادى المصرى كما قامت سياره كسح المياه التابعة لحى الضواحى بسحب تجمعات مياه الأمطار من على امتداد جانبي شارع محمد علي والجزيرة الوسطى له وأمام البوابة الرئيسية لمنطقة الاستثمار، كما تابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف بمنطقة بنك الإسكان وحول محيط العمارات وأمام مدرستى إبراهيم الرفاعي وجمال عبد الناصر وأمام مسجد عزيزة عصفور، وحول محيط مدرسة القابوطي الابتدائية بنين كما قامت سيارة النافورى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتطهير عدد من بالوعات الأمطار، وخطوط الصرف بالمنطقة.
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