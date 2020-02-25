سقوط أمطار ببورسعيد والمحافظ يوجه بسرعة رفع تراكمات مياه

بورسعيد - السيد فلاح

شهدت محافظة بورسعيد، سقوط شديد للأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أدى إلى إغراق الشوارع، وتسببت فى بطء الحركة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وشركة الصرف الصحى بالتواجد فى الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ، تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وشفط المياه.