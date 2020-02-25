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سفير مصر لدى الإكوادور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:09 ص
سفير مصر لدى الإكوادور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية رئيس الإكوادور
أ ش أ

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 قدم سفير مصر لدى الإكوادور أشرف عبد القادر سلامة، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الإكوادوري لينين مورينو وذلك بمقر القصر الرئاسي.
وذكرت الخارجية اليوم الإثنين أن السفير المصري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس مورينو والشعب الإكوادوري.
 
وأكد السفير حرص مصر على تطوير علاقاتها الثنائية مع الإكوادور في شتى المجالات، والتي تشهد هذا العام مرور ٦٠ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدّين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس مورينو عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات بين الدولتّين.
 
وأكد أن مصر تلعب دوراً محورياً على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالحضارة المصرية القديمة وشغفه بتاريخها وكافة الاكتشافات الآثرية الجديدة بها، فيما أشار السفير سلامة بخصوص هذا الشأن إلى قيام مصر حالياً بإنشاء أكبر متحف في العالم للآثار المصرية والذي سيتم افتتاحه قريباً.
 
 

 


مصر

الإكوادور

سفير مصر

اشرف عبد القادر

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