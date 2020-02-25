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سفير قبرص: بدء تسيير رحلات طيران مباشرة للقاهرة اعتبارا من أبريل المقبل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:05 م
سفير قبرص: بدء تسيير رحلات طيران مباشرة للقاهرة اعتبارا من أبريل المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "هومر مافروماتيس"، سفير قبرص بالقاهرة. وحضر اللقاء السفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا. وخلال اللقاء، أشاد سفير قبرص بالعلاقات المتنامية بين بلاده ومصر، مؤكداً أن قبرص تُولي اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات مع القاهرة، لاستثمار الزخم الذي تشهده هذه العلاقات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.
 
وأضاف السفير القبرصي أنه سيُولي خلال فترة تمثيله لبلاده لدى مصر اهتماماً أساسياً لتطوير العلاقات الثنائية في شقها التجاريّ، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تقرر إعادة فتح مكتب التمثيل التجاري لقبرص في القاهرة، ليتولى التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة. 
 
وأوضح أن الخطوط الجوية القبرصية سوف تبدأ تسيير رحلات مباشرة مع القاهرة، اعتباراً من أبريل المقبل.
 
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على تقدير مصر لعلاقات الشراكة مع قبرص، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث. كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لسفير قبرص في مهمة عمله في مصر، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لتعزيز العلاقات مع قبرص في كل المجالات التي تمثل أولوية للبلدين.
 
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أجاى سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد. وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن سنج استهل اللقاء بالإعراب عن شكر جامعة هارفارد لدعم الحكومة المصرية لبرنامج التعاون والتدريب الذى ستقوم بموجبه الجامعة بتدريب المدربين المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية.
 
 
 
 

 

 


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