سبعة قساوسة جدد بكنائس طما يبدأون فترة الإعداد للخدمة بدير الانبا بيشوي

سارة علام

يستقبل دير القديس العظيم الأنبا بيشوى فى وادى النطرون اليوم الثلاثاء، سبعة كهنة جدد من إيبارشية طما يبدأون فترة الإعداد للخدمة والتي تستغرق أربعون يومًا يتم فيها تدريب القس وتثقيفه من كل النواحى الروحية والإدارية والكنسية. يأتى ذلك بعدما ترأس الانبا إسحق أسقف طما أمس صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبو فام وعقب صلاة الصلح، تمت صلوات رسامة سبع آباء كهنة جدد وهم: الشماس مكرم نصيف كاهنًا باسم القس عزرا للخدمة بكنيسة الملاك ميخائيل بساحل طما البحري، والشماس صبحي عزيز كاهنًا باسم القس مكسيموس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القطنة، و الشماس أشرف نبيل كاهنًا باسم القس أثناسيوس لكنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بساحل طما، والشماس يوسف ميلاد كاهنًا باسم القس مينا لكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية المدمر والشماس بيشوى لمعى كاهنًا باسم القس فام لكنيسة الشهيد أبانوب المنشية والشماس مايكل مكرم، كاهنًا باسم القس داود لكنيسة الشهيد مار جرجس بطما والشماس بيتر خيرى، كاهنًا باسم القس رويس لكنيسة الشهيد مار جرجس بنجع السوق، وكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بنزلة سعيد. كما تم منح سبع من كهنة الإيبارشية رتبة القمصية وهم القمص كيرلس ناروز كاهن كنيسة الأنبا صموئيل بالمنشية والقمص غبريال عبدالملاك كاهن كنيسة الآباء الرسل بساحل طما الغربى و القمص سوريال فكرى كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس بساحل طما القبلي و القمص بقطر كمال كاهن كنيسة الأنبا شنودة بقرية كوم غريب والقمص صليب شكرى كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بنجع التوى والقمص روفائيل كامل كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوى بقرية الحلفا والقمص مرقس زكريا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بطما. شارك فى الصلوات كلا من الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم. فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس أمس الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد





