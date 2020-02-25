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رسائل المصريين للرئيس الأسبق مبارك : كان بطل وعمل حاجات كتير للبلد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:56 م
رسائل المصريين للرئيس الأسبق مبارك : كان بطل وعمل حاجات كتير للبلد مبارك
كتب محمد قاسم – عبد الحليم سالم

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نعى عدد من المواطنين الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث كان قد دخل العناية المركزة قبل أيام اثر وعكة صحية.

واكد مواطنون ان الراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر عام 1973 وكان من أبطال القوات الملسحة التي استطاعت أن تعيد سيناء الغالية .

 

وقال اخرين أن الرئيس الأسبق مبارك هو أول رئيس بدأ في عمل مشروع مترو الإنفاق وعدد كبير من الكباري والطرق .

 

وكان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفى قبل قليل، حيث بدأ أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

 

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، لم يتمكنا من تمالك أنفسهما ودخلا فى نوبة بكاء شديدة عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم بدأوا فى قراءة وتلاوة القرآن على روحه.

 

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

 

 

 


مبارك

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