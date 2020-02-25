ووصف مودي المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكى ب"البناءة" حيث تبادل المسئولان وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالشراكة بين البلدين في مجالات عدة أبرزها الدفاع والأمن والطاقة والتكونولوجيا والتجارة.

وأكد رئيس الوزراء الهندى أن تعزيز التعاون العسكرى والأمني بين بلاده والولايات المتحدة يعد من أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشددا على أن هذا التعاون سيعزز من قدرات بلاده العسكرية.

وأشار مودي إلى الروابط بين الشعبين الهندي والأمريكي والقائمة على القيم الديمقراطية المشتركة، موضحا أن لقاءه بترامب خلال زيارته الحالية للهند يعد الخامس خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأعرب مودي عن ترحيبه بترامب حيث وصف زيارته للهند واصطحابه لأفراد أسرته ب"التاريخية" والتي قام خلالها بتفقد العديد من المناطق أبزرها مشاركته في تجمع "ناماستي ترامب" الذي أقيم في ستاد "موتيرا" الضخم.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، "إن هذه الزيارة كانت "مثمرة" للغاية للبلدين، وتم خلالها توسيع التعاون الدفاعي بين البلدين عبر إبرام اتفاقيات تسمح للهند بشراء ما تتجاوز قيمته 3 مليارات دولار من المعدات العسكرية الأمريكية الحديثة، بما في ذلك طائرات الأباتشي وطائرات هيلكوبتر من طراز "إم إتش 60" و"روميو"، التي تعد الأفضل في العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تحسن قدرات الدفاع المشتركة بين البلدين".

وأضاف أنه ناقش مع مودي التزام بلديهما بحماية شعبيهما من التطرف والإرهاب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة والهند طالما شاركا معا قيم الديمقراطية وحماية الدستور وحرية الأفراد وتطبيق القانون، كما اتفقا على العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق اقتصادي سيكون له أهمية كبيرة للبلدين، منوها بأن العلاقات بين البلدين في أفضل حالتها وأقوى من أي وقت مضى.