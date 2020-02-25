وأكد أن الوزارات ستدار من قبل وزراء يتصفون بالاستقلالية والنزاهة، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب، وأعرب عن أمله أن "تكون هذه المعلومة غير صحيحة".