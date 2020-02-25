بغداد(أ ش أ)

كشف رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى، اليوم الثلاثاء، عن مخطط لإفشال تمرير الحكومة، وقال علاوى - فى منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "‏لقد وصل إلى مسامعى أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة".

وأكد أن الوزارات ستدار من قبل وزراء يتصفون بالاستقلالية والنزاهة، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب، وأعرب عن أمله أن "تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

ويتطلع رئيس الحكومة العراقية الجديد محمد علاوى للحصول على ثقة مجلس النواب خلال جلسته المزمع عقدها الخميس المقبل، حيث حددت رئاسة البرلمان العراقى نهاية الأسبوع الحالي جلسة منح الثقة لحكومة علاوى.

وقال المكتب الاعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى في بيان، أمس الاثنين، إن رئاسة مجلس النواب العراقى حددت يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا موعدا لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزارى والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة فى النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي وقت سابق ذكر بيان لإعلام مجلس النواب العراقى أن هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت مساء الاثنين اجتماعاً خاصاً لبحث البرنامج الحكومى لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى والسير الذاتية لمرشحى الحكومة الجديدة على وفق النظام الداخلى والإجراءات المعمول بها فى مجلس النواب العراقى.

إلى ذلك، ما تزال حكومة رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد علاوى تعانى من أزمات سياسية داخلية مع القوى المختلفة قبيل جلسة يوم الخميس لمنحها الثقة، وتبقى المواقف السياسية متضاربة من حكومة علاوى، إذ جرى تسجيل انقسام بين مواقف السنة والشيعة والأكراد.