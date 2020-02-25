رئيس مدينة إسنا يعلن إنهاء المشروع الأول من المخطط الاستراتيجي للمدينة وعرضه الأربعاء المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من المشروع الأول للمخطط الإستراتيجي لمدينة إسنا، وذلك برعاية رجال الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 الساعة العاشرة صباحا لجلسة الاستماع بقاعة مجلس مدينة إسنا طبقا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن توجد نسخة من المخطط الاستراتيجي العام بلوحة الإعلانات بمركز ومدينة إسنا للإطلاع، فعلى من يرغب الحضور الجلسة للاستماع لتفاصيل المشروع الأول للمخطط، الحضور يوم الأربعاء المقبل الموافق 26-2-2020.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إجتماع موسع مع المهندس علاء الدين عبدالفتاح على مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتورة مها محمد فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس السيد أحمد محمد بدوى رئيس المركز الإقليمي للتخطيط وتنمية إقليم جنوب الصعيد، وبحضور اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بالأقصر، و مديرى ومسئولى الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة، واستعرضت الدكتورة مها محمد فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة الأقصر حتى عام 2032، وناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة والرؤي القطاعية ورؤية التنمية والمشروعات المحققة للرؤية، وذلك بدءا من المراحل التحضيرية للمشروع ومشكلات الترسيم الحالى، بالإضافة إلي دراسة أوضاع مراكز ومدن المحافظة وسبل تطبيق المخططات الإستراتيجية من خلال مراعاة المتغيرات المستحدثة على أرض الواقع والوقوف على العوائق والمشكلات وتحديد أنسب الحلول لها.

وأكد محافظ الأقصر، على أهمية التعاون ما بين رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الإدارات الهندسية و القائمين بأعمال التخطيط العمرانى لتسهيل أعمالهم على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بما يصب في مصلحة المواطنين لضمان استمرارية دوران عجلة التنمية بكافة القطاعات، فيما أوضح المهندس علاء الدين عبدالفتاح على مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن هيئة التخطيط العمرانى تسعى لتحديث المخططات الإستراتيجية لمراكز ومدن المحافظة، وذلك وفقاً للمتغيرات المستحدثة لتتلائم مع المخططات التنموية المقررة بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب ليصل للمواطن قيمة التغيير الملموس على أرض الواقع.