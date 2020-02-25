سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة إسنا يعلن إنهاء المشروع الأول من المخطط الاستراتيجي للمدينة وعرضه الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:00 ص
رئيس مدينة إسنا يعلن إنهاء المشروع الأول من المخطط الاستراتيجي للمدينة وعرضه الأربعاء المقبل جانب من اجتماع رئيس مدينة إسنا- أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من المشروع الأول للمخطط الإستراتيجي لمدينة إسنا، وذلك برعاية رجال الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 الساعة العاشرة صباحا لجلسة الاستماع بقاعة مجلس مدينة إسنا طبقا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن توجد نسخة من المخطط الاستراتيجي العام بلوحة الإعلانات بمركز ومدينة إسنا للإطلاع، فعلى من يرغب الحضور الجلسة للاستماع لتفاصيل المشروع الأول للمخطط، الحضور يوم الأربعاء المقبل الموافق 26-2-2020.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إجتماع موسع مع المهندس علاء الدين عبدالفتاح على مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتورة مها محمد فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس السيد أحمد محمد بدوى رئيس المركز الإقليمي للتخطيط وتنمية إقليم جنوب الصعيد، وبحضور اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بالأقصر، و مديرى ومسئولى الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة، واستعرضت الدكتورة مها محمد فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة الأقصر حتى عام 2032، وناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة والرؤي القطاعية ورؤية التنمية والمشروعات المحققة للرؤية، وذلك بدءا من المراحل التحضيرية للمشروع ومشكلات الترسيم الحالى، بالإضافة إلي دراسة أوضاع مراكز ومدن المحافظة وسبل تطبيق المخططات الإستراتيجية من خلال مراعاة المتغيرات المستحدثة على أرض الواقع والوقوف على العوائق والمشكلات وتحديد أنسب الحلول لها.

وأكد محافظ الأقصر، على أهمية التعاون ما بين رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الإدارات الهندسية و القائمين بأعمال التخطيط العمرانى لتسهيل أعمالهم على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بما يصب في مصلحة المواطنين لضمان استمرارية دوران عجلة التنمية بكافة القطاعات، فيما أوضح المهندس علاء الدين عبدالفتاح على مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن هيئة التخطيط العمرانى تسعى لتحديث المخططات الإستراتيجية لمراكز ومدن المحافظة، وذلك وفقاً للمتغيرات المستحدثة لتتلائم مع المخططات التنموية المقررة بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب ليصل للمواطن قيمة التغيير الملموس على أرض الواقع.


الاقصر

اخبار الاقصر

المخطط الاستراتيجى لمدينة اسنا

التخطيط العمرانى بالاقصر

اخبار مصر

حل مشكلات ترسيم مدن الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نائب محافظ الأقصر يتلقى شكاوى حول الإسكان الشعبى والتضامن بـ"اليوم المفتوح"

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:44 م

صور.. أهالى الزينية يتبرعون بـ6 قراريط لبناء مدرسة الشيخ خير الإبتدائية

الإثنين، 24 فبراير 2020 06:59 م

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى مدينة إسنا جنوب الأقصر

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:51 م

4 خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة بالأقصر.. رئيس الوزراء يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه.. مدينة الأقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى الطريق.. وعمال الحفائر يواصلون ترميم وتجميل الكباش

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

إزاى تستخدم برامج النقاط فى البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم أف أم"

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

بئر الرذيلة.. يعذب عشيقته حتى الموت بسبب أطفالها وذكر اسم زوجها أثناء العلاقة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

الداخلية تتيح التقدم لقرعة الحج بأى مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

مستثمرو مرسى علم: التنمية السياحية سحبت أراضى لأكثر من 10 مشروعات متعثرة

تعديل تشريعى يجيز نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الجهاز الإدارى

تعديل تشريعى يجيز نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الجهاز الإدارى

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزة عقب استلام الاستمارات

التعليم: أرقام جلوس امتحانات الثانوية ستكون جاهزة عقب استلام الاستمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة