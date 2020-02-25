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رئيس شركة كيما: 3 دولارات سعر عادل للمليون وحدة حرارية من الغاز

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:39 م
رئيس شركة كيما: 3 دولارات سعر عادل للمليون وحدة حرارية من الغاز عيد الحوت وشركة كيما
كتب عبد الحليم سالم

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 كشف عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما "الصناعات الكيماوية المصرية"، التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن السعر العادل لكل مليون وحدة حرارية من الغاز، هو 3 دولارات أسوة بالأسعار العالمية، والتي قد تقل عن ذلك في العديد من الدول.

وانتهت شركة كيما من التشغيل لمدة 13 يوما متصلة لمصنع كيما 2 الذى تكلف 11.6 مليار جنيه اليوم بنسبة تشغيل تخطت الـ 100% .

أضاف عيد الحوت لـ"اليوم السابع" أن الشركة المتخصصة في صناعة الأسمدة في أسوان، تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية ب4.5 دولار، وهو سعر مرتفع يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض نسبة الصادرات في الوقت الذى نحتاج فيه لزيادة التصدير، للوفاء بما على الشركة من أعباء كبيرة.

وأوضح عيد الحوت أن شركات الأسمدة تواجه مشكلة أيضا، تتعلق بتسليم 55% من انتاجها لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن شركة كيما على سبيل المثال تخسر 1000جنيه في كل طن يتم تسليمه لوزارة الزراعة وبالتالي لابد من تثبيت سعر الغاز او تحرير أسعار الأسمدة ولا سيما أن دعم الأسمدة غالبا لا يحصل إلى مستحقيه.

وتحولت شركة كيما من شركة صدر لها قرار من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس وزراء عام 2003 بإغلاقها بسبب الخسائر المتراكمة وعدم جدوى تشغيلها إلى شركة تستهدف تحقيق أرباح من بعد الخسائر المتراكمة بالاستمرارية في الإنتاج والتشغيل واستطاعت الشركة القابضة ضخ استثمارات بها بنحو 11.6 مليار جنيه (قبل تحرير سعر الصرف) لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والامونيا، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الشركة خلال العام القادم إلى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجياً لتصل إلى حوالي 6 مليارات جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك، ناتج عن وصول الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 800 ألف طن سنوياً.

 

 

 

 


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