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رئيس اليمن يعزى السيسى فى وفاة مبارك..ووزير خارجية البحرين السابق: رمز الأمة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:23 م
رئيس اليمن يعزى السيسى فى وفاة مبارك..ووزير خارجية البحرين السابق: رمز الأمة الرئيس الأسيق حسنى مبارك
كتب محمد تهامى زكى

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بعث الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، برقية عزاء ومواساة لنظيره المصرى عبد الفتاح السيسى، بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

ووفقا للموقع الرسمى للرئيس اليمنى، نوه منصور بمكانة الرئيس الراحل ومواقفة القومية فى خدمة مصر وقضايا الأمة العربية وإسهاماته الدائمة فى نصرة قضايا الأمة العربية ودعم وتعزيز العلاقات المتينة بين مصر واليمن.

وعبر منصور، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم لمصر قيادة وشعبا وأهل وذوى ومحبى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجنب مصر كل مكروه.

من جانبه، نعى الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى السابق، قائلا عبر حسابه على تويتر: "إلى جنان الخلد يا رمز الأمة وبطل الحرب ورجل السلام"، مضيفا: "اللهم ارحم الرئيس محمد حسنى مبارك وأسبغ عليه عفوك ورضاك وثبته يوم الحساب أمام من ظلمه وأساء إليه.
 
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ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق الراحل حسنى مبارك فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950، عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية.

اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.

 

 

 


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