سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الصين يعرب عن تقديره لمساعدات الإمارات فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:44 م
رئيس الصين يعرب عن تقديره لمساعدات الإمارات فى مواجهة كورونا الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب الرئيس الصيني، شى جين بينج، عن تقديره للمساعدة والدعم المقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة فى مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال بينج - فى محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي- إن حكومة الإمارات زودت الصين بالمستلزمات الطبية عدة مرات، وهو ما يعبر عن عمق الصداقة بين الجانبين ويظهر المستوى العالى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
 
وأضاف بينج، أن الصين اتخذت تدابير وقائية شديدة وصارمة للغاية فى مواجهة الفيروس، وأن الصين تضع دائما صحة وسلامة شعبها على رأس أولوياتها، معتبرا أن الجهود المبذولة حققت نتائج إيجابية، وأنه واثق من الفوز فى المعركة ضد الفيروس، لافتا إلى أن الشركات تعود تدريجيا إلى العمل مع اتخاذ تدابير وقائية.
 
وأشار بينج، إلى أن بلاده ستواصل اتصالاتها الوثيقة مع الإمارات فى ما يتعلق بمشاركة وتبادل التدابير الوقائية، متعهدا بالحفاظ على سلامة المواطنين الإماراتيين المقيمين فى الصين.
 
من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجراءات التى اتخذتها الصين لمكافحة الفيروس، قائلا: "نقف بقوة مع الصين فى مكافحة الفيروس".
 
وتعهد آل نهيان بتقديم المزيد من المساعدات إلى الصين، معربا عن ثقته فى أن الشعب الصينى سيفوز فى المعركة ضد الفيروس.
 
وفى محادثة هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد، أعرب رئيس الصين عن تقديره لمحافظة أثيوبيا على اتصالات وتبادلات طبيعية مع الصين فى إطار توصيات منظمة الصحة العالمية.
 

الصين

الرئيس الصينى

كورونا

فيروس كورونا

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الصينى: فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية فى البلاد منذ 1949

الأحد، 23 فبراير 2020 01:52 م

الرئيس الصينى يعترف: أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:26 م

الرئيس الصينى يبعث رسالة شكر للرئيس السيسى على دعم بلاده فى مواجهة كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 09:23 م

الرئيس الصينى يؤكد "هاتفيا" لماكرون و جونسون أن كورونا فى طريقه للانحسار

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:01 م

الرئيس الصينى: يمكننا تحقيق النمو المستهدف فى 2020 رغم كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:06 م

الرئيس الصينى: ينبغى الحفاظ على نظامنا الاقتصادى والإجتماعى مع مكافحة كورونا

السبت، 15 فبراير 2020 08:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة