رئيس الصين يعرب عن تقديره لمساعدات الإمارات فى مواجهة كورونا

أ ش أ

أعرب الرئيس الصيني، شى جين بينج، عن تقديره للمساعدة والدعم المقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة فى مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال بينج - فى محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي- إن حكومة الإمارات زودت الصين بالمستلزمات الطبية عدة مرات، وهو ما يعبر عن عمق الصداقة بين الجانبين ويظهر المستوى العالى للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وأضاف بينج، أن الصين اتخذت تدابير وقائية شديدة وصارمة للغاية فى مواجهة الفيروس، وأن الصين تضع دائما صحة وسلامة شعبها على رأس أولوياتها، معتبرا أن الجهود المبذولة حققت نتائج إيجابية، وأنه واثق من الفوز فى المعركة ضد الفيروس، لافتا إلى أن الشركات تعود تدريجيا إلى العمل مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأشار بينج، إلى أن بلاده ستواصل اتصالاتها الوثيقة مع الإمارات فى ما يتعلق بمشاركة وتبادل التدابير الوقائية، متعهدا بالحفاظ على سلامة المواطنين الإماراتيين المقيمين فى الصين.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجراءات التى اتخذتها الصين لمكافحة الفيروس، قائلا: "نقف بقوة مع الصين فى مكافحة الفيروس".

وتعهد آل نهيان بتقديم المزيد من المساعدات إلى الصين، معربا عن ثقته فى أن الشعب الصينى سيفوز فى المعركة ضد الفيروس.

وفى محادثة هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد، أعرب رئيس الصين عن تقديره لمحافظة أثيوبيا على اتصالات وتبادلات طبيعية مع الصين فى إطار توصيات منظمة الصحة العالمية.