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رئيس "الشورى العمانى" يبحث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي تعزيز التعاون

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:50 م
رئيس "الشورى العمانى" يبحث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي تعزيز التعاون رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان خالد بن هلال المعولي
كتب مصطفى عنبر

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بحث رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان خالد بن هلال المعولي، أمس الثلاثاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل تحقيق التكامل بين الشعوب الخليجية، والعمل تحت الإطار الخليجي المشترك.

من جهة أخرى، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، أمسالثلاثاء، ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى وفاة الرئيس "الأسبق " محمد حسنى مبارك - الذى وافته المنية صباح اليوم ، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، التى بثت النبأ، أن سلطان عمان أعرب فى برقيته عن خالص التعازى والمواساة للرئيس السيسى ، ولأسرة الرئيس الراحل ، والشعب المصرى ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته .

 
كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان تعازيهما الحارة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية فى خبر عاجل، وترددت أنباء عن إقامة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

عمان

سلطنة عمان

مجلس الشورى العمانى

مجلس التعاون الخليجى

نايف الحجرف

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